Manchester City ontsnapt tegen Palace; hattrickheld Haaland grote man

Zaterdag, 27 augustus 2022 om 17:59 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:36

Manchester City heeft in de Premier League een zwaarbevochten 4-2 zege op Crystal Palace geboekt. Lang leek het erop dat de ploeg van trainer Josep Guardiola opnieuw punten zou verspelen, nadat het vorig weekend al met 3-3 gelijk had gespeeld tegen Newcastle United. Crystal Palace ging zaterdagmiddag namelijk na een eigen doelpunt van John Stones en een rake kopbal van Joachim Andersen met een comfortabele 0-2 voorsprong de rust in, maar via Bernardo Silva en een hattrick van Erling Braut Haaland stelde de thuisploeg toch nog de drie punten veilig. Brighton & Hove Albion is de nieuwe nummer twee na de 1-0 zege op Leeds United.

Manchester City moest het doen zonder Nathan Aké, die vorig weekend al na 21 minuten geblesseerd uitviel tegen Newcastle United. Zijn plek in het hart van de verdediging werd ingenomen door Rúben Dias. Daarnaast had Guardiola een plekje in zijn elftal ingeruimd voor Riyad Mahrez, waardoor Ilkay Gündogan op de bank begon. De bezoekers, die een kleine twee weken geleden nog een punt pakten op bezoek bij Liverpool (1-1), begonnen ten opzichte van dat duel met één wijziging: tegen Manchester City stond Odsonne Édouard in de spits, als vervanger van de geblesseerde Wilfried Zaha.

Net als tegen Liverpool liet Crystal Palace ook tegen City snel zien niet bang te zijn. Al na vier minuten kwamen de bezoekers op voorsprong, toen Stones een vrije trap van Eberechi Eze onbewust achter zijn eigen doelman tikte. Na iets meer dan twintig minuten spelen verdubbelde Palace zelfs de score, en opnieuw stond Eze aan de basis. Een corner van de Engelsman belandde op het hoofd van voormalig FC Twente-speler Andersen, die daarmee de 0-2 op het scorebord zette. Een kleine vijf minuten voor rust waren the Citizens het dichtst bij de aansluitingstreffer, maar de kopbal van Phil Foden ging over.

De boodschap was duidelijk voor de thuisploeg in de tweede helft, en waar er in de eerste helft geen enkel schot op doel werd genoteerd, schoot City in de tweede helft wél met scherp. Eerst was het Bernardo Silva die naar binnen dribbelde en in de korte hoek de aansluitingstreffer binnenschoot. Negen minuten later kopte Haaland van dichtbij een voorzet achter doelman Vicente Guaita, waarna de Noor twintig minuten voor tijd zelfs voor de voorsprong zorgde. Na een kort genomen corner combineerde City zich door de verdediging van Crystal Palace, en de vrijstaande Haaland kon zo de 3-2 binnentikken. In de 81ste minuut completeerde de Noor zijn hattrick, door na een diepe bal van Gündogan twee verdedigers van zich af te houden en de 4-2 eindstand op het scorebord te zetten. Door de zege is Manchester City in ieder geval de komende uren weer even koploper van de Premier League.

Brighton & Hove Albion - Leeds United 1-0

De ploeg van manager Graham Potter staat dankzij de derde overwinning van dit nog prille seizoen op de voorlopige tweede plaats in de Premier League. In de eerste helft hielden beide teams elkaar redelijk in bedwang. Bij Leeds kwam Luis Sinisterra na een uur spelen binnen de lijnen. De invaller was kort na zijn invalbeurt dicht bij de 0-1, maar hij scoorde niet en kwam tot overmaat van ramp met de paal in aanraking. De winnende treffer van Brighton viel in de 66ste minuut. Vanaf de rechterkant wist Fabian Gross de bal in de linkerbenedenhoek te krijgen: 1-0. De Duitser tekende daarmee voor zijn derde doelpunt van deze jaargang. De VAR checkte nog eventueel buitenspel van Danny Welbeck, maar de treffer werd niet geannuleerd. Leeds, vorige week nog met 3-0 te sterk voor Chelsea, wist in het restant geen gelijkmaker meer te produceren.