Vitesse krijgt net op tijd financiële ondersteuning en gaat transfermarkt op

Vrijdag, 26 augustus 2022 om 11:16 • Guy Habets

Vitesse is van plan om in de eerste week van september de nieuwe eigenaar te presenteren. De Arnhemse club maakt via de officiële kanalen bekend dat er een akkoord is bereikt over 'alle contractuele voorwaarden'. Er worden echter per direct al financiële middelen vrijgemaakt om de selectie te versterken en dat maakt dat Vitesse nog de transfermarkt op kan. Er zullen nog verschillende spelers gehuurd gaan worden.

Woensdag om middernacht zal de transferwindow sluiten en op dat moment is de nieuwe eigenaar van Vitesse nog niet officieel gepresenteerd. Toch zal er al gezorgd worden voor extra middelen om de selectie voor die tijd al te versterken. De verwachting is dat er diverse huurconstructies bedacht zullen worden om alsnog nieuwelingen naar Arnhem te kunnen halen. Het huidige team van Vitesse lijkt niet klaar voor de Eredivisie, want in de eerste drie wedstrijden werd er nog geen punt gepakt.

Op de clubsite van Vitesse legt algemeen directeur Pascal van Wijk uit dat er een akkoord is met de nieuwe eigenaar over alle contractuele voorwaarden. Nog niet alles is in kannen en kruiken, want de documenten van de overname moeten nog naar de KNVB worden gestuurd. In Zeist moet er vervolgens goedkeuring worden gegeven. "We verwachten in de eerste week van september concreter naar buiten te kunnen treden", geeft Van Wijk aan.

Op technisch vlak is de Arnhemse club in ieder geval al druk in de weer. "Benjamin Schmedes (de technisch directeur, red.) is met zijn team druk bezig om onze selectie verder te versterken, ook al met de financiële steun van de beoogde toekomstige grootaandeelhouder. Gezien de beperkte tijd die nog rest in de transferwindow, gaan we in deze fase met name over tot de huur van spelers. In de resterende dagen gaan we er in ieder geval alles aan doen om de kansen in de huidige markt zo goed mogelijk te benutten."