El Ghazi kan in absolute slotfase van transfermarkt terug naar Nederland

Donderdag, 25 augustus 2022 om 22:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:13

Anwar El Ghazi staat in de serieuze belangstelling van PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 27-jarige aanvaller komt bij Aston Villa niet meer in de plannen voor en is daarmee een reële optie voor de Eindhovenaren. De belangstelling voor El Ghazi staat los van een eventueel vertrek van Cody Gakpo, zo voegt Rik Elfrink toe aan zijn berichtgeving.

El Ghazi kan op beide flanken uit de voeten en zou ook kunnen fungeren als opvolger van Gakpo, die in de belangstelling staat van Manchester United. Zoals het er nu voor staat pakt Erik ten Hag niet door voor de linksbuiten van PSV, ook omdat de Engelse grootmacht moet voldoen aan de regels rond Financial Fair Play. De Eindhovenaren bekijken echter hoe dan ook de optie om een extra aanvaller in te lijven.

Woensdag werd PSV uitgeschakeld in de play-offs van de Champions League, waardoor een vervolg in de Europa League volgt. In de pijnlijk verlopen wedstrijd tegen Rangers (0-1 verlies) werd de zwakke bezetting in de aanvalslinie bij PSV zichtbaar. Noni Madueke is de rest van het kalenderjaar uitgeschakeld, waardoor de opties op de rechterflank beperkt zijn. Ismael Saibari vult die positie sinds de blessure van Madueke in, met daarachter Johan Bakayoko als optie.

Sinds 2019 staat El Ghazi onder contract bij Aston Villa, dat negen miljoen euro voor hem betaalde aan Lille OSC. De tweevoudig Oranje-international raakte vorig jaar uit the gratie bij the Villans en werd in januari op huurbasis naar Everton gestuurd. Daar werd het niet veel beter, want Frank Lampard deed slechts in twee officiële duels een beroep op El Ghazi. De voormalig Ajacied staat op 119 officiële duels voor Aston Villa, waarin hij goed was voor 26 goals en 16 assists. Zijn contract loopt tot medio 2023.