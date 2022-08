Burak Yilmaz grijpt daags na ontslag van Ultee meteen de leiding bij Fortuna

Dinsdag, 23 augustus 2022 om 19:17 • Guy Habets

Burak Yilmaz heeft de touwtjes in handen genomen bij Fortuna Sittard na het ontslag van trainer Sjors Ultee. Volgens bronnen binnen de spelersgroep, die zich uitspraken tegenover Voetbal International, fungeert de 37-jarige Turk sinds maandag als speler/coach op trainingen en laat hij zijn invloed gelden.

Maandag stuurde de clubleiding van Fortuna Ultee de laan uit. Na drie verloren wedstrijden, tegen Ajax, FC Twente en Cambuur, was het geduld in Sittard op en kon de oefenmeester zijn biezen pakken. Naast de teleurstellende resultaten was ook een 'groeiend verschil van inzicht' een reden voor Fortuna om Ultee weg te sturen en nu blijkt hoe dat zit. Yilmaz heeft namelijk de regie meteen in handen genomen in Midden-Limburg.

Fortuna heeft besloten getraind en volgens bronnen binnen de spelersgroep, die met VI spraken, was de ervaren aanvaller de aanjager op het trainingsveld. Hij stapte naar voren, acteerde als speler-trainer en zette de spotlights naar verluidt ook op zich toen hij de overgebleven stafleden openlijk corrigeerde. Dominik Vergoossen en Jeroen Schepers nemen de honneurs waar na het ontslag van Ultee.

Yilmaz tekende deze zomer voor vijf jaar bij Fortuna. De eerste twee daarvan zou hij als speler actief zijn, waarna hij aan het proces van trainer worden zou gaan beginnen. Dat lijkt de Turk nu dus al te hebben opgepakt. De nieuwe hoofdtrainer lijkt daarnaast ook uit het netwerk van Yilmaz te gaan komen, aangezien hij zijn invloed op het technische beleid ook steeds meer aanwendt. Of er voor de uitwedstrijd bij sc Heerenveen van komend weekend een nieuwe oefenmeester is, is niet duidelijk.