Ruim 300 Eredivisie-wedstrijden en nog altijd clubloos: ‘Kan veel toevoegen’

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 10:07 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:32

Hij staat in de top-7 van spelers met de meeste Eredivisie-wedstrijden die nu nog actief zijn, maar slaagde er nog niet in om een nieuwe club te vinden. En dus traint Ben Rienstra voorlopig mee bij de amateurs van DETO. Om zijn conditie op peil te houden. In Vriezenveen werkt de middenvelder onder de vleugels van een voormalig ploeggenoot: Mark Looms.

Rienstra kan het niet vaak genoeg benadrukken. “In het verhaal moet duidelijk naar voren komen dat de deur naar het profvoetbal op een kiertje staat.” Het toont aan hoe ambitieus de middenvelder is. Ondanks zijn 33 jaar is Rienstra nog niet van plan om af te bouwen. Ook een tegenvallend half jaar bij SC Cambuur brengt daar geen verandering in.

“Ik denk dat ik met mijn ervaring zeker nog iets toe kan voegen”, aldus de man met 317 Eredivisie-wedstrijden. Van de spelers die nu nog actief zijn noteerden alleen Lasse Schöne, Jens Toornstra, Aaron Meijers, Bryan Linssen, Mark van der Maarel en Nick Viergever meer wedstrijden. “Ik heb een aantal finales gespeeld, de Johan Cruijff Schaal gewonnen (met PEC Zwolle in 2014, red.) en Europese ervaring. Maar ik weet ook hoe het werkt in Nederland. Ik ben 33, dan ben je een oude speler.”

Het afgelopen jaar heeft de ogen doen openen bij Rienstra. De middenvelder zag op het laatste moment een lucratieve transfer afketsen en zat vervolgens een paar maanden zonder club. Sjors Ultee, die hij nog kende van zijn tijd bij Fortuna Sittard, bood de helpende hand en haalde hem naar Cambuur, maar deed slechts in vier wedstrijden een beroep op hem. Rienstra en Cambuur besloten niet langer met elkaar door te gaan.

De voormalig AZ'er is kritisch geworden. “Ik heb een vrouw en kinderen, wil niet alles meer. Ik word veel gebeld door clubs uit het buitenland. Aparte landen. Griekenland, Cyprus, Thailand, India. Dan moet het financieel wel heel goed zijn wil ik daaraan beginnen. Als de kinderen jonger waren had ik dat nog wel gewild, maar je gaat nu niet meer voor het avontuur. Je neemt een heel gezin mee. Uiteindelijk blijf je liefhebber, hè. We zijn op voetbal gegaan omdat het leuk is.”

DETO

In Vriezenveen heeft Rienstra de mogelijkheid om dicht bij zijn familie zijn conditie op peil te houden. “Ik heb wat telefoontjes gehad van clubs, ben in gesprek gegaan, en DETO gaf een goed gevoel”, vertelt de middenvelder over het contact met Looms. “Ik ken Mark natuurlijk. Hij wilde mij er graag bij hebben. Hij zei: ‘Mocht je niks vinden, kom dan bij mij voetballen.’ Ik denk dat ik mijn conditie ook op een hoger niveau op peil kon houden. Bij oud-clubs kun je vaak wel meetrainen. Zeker in het begin van de voorbereiding. Richting de start van de competitie wordt het vaak lastiger.”

Als het aan Looms ligt, speelt Rienstra komend seizoen ‘gewoon’ in het rood en zwart van DETO. “Ik heb hem er heel graag bij”, aldus de voormalig linksback. “Uiteindelijk wordt er kwaliteit gevraagd en daar moeten de spelers in mee. Ben dwingt met name de jonge jongens om daarin mee te gaan. De spelers worden uitgedaagd. Dat hij positief kritisch is helpt alleen maar bij de ontwikkeling van het team. Wat dat betreft is zijn aanwezigheid een zegen.”

Kwaliteit

DETO is een toonaangevende club in het amateurvoetbal, had ooit ene Wout Weghorst in de gelederen en hoopt op korte termijn de stap naar de derde divisie te maken. “Er komen veel jonge talenten aan”, vertelt Looms. “Er zit echt kwaliteit in de groep. We hebben veel goede en leergierige jongens. De randvoorwaarden zijn al goed, maar die worden nog beter. Hoe mooi zou het zijn als Ben daar onderdeel van uit wil maken?”

Rienstra geeft zelf antwoord op die vraag. “Als er niks voorbijkomt in het profcircuit waar ik iets in zie, is de kans zeker aanwezig dat ik hier speel volgend jaar. Het is een leuke groep, leuke club en er lopen leuke mensen. Het is fijn dat ik hier mee kan trainen. Komt er niks, dan kan het zomaar zijn dat ik volgend jaar bij DETO speel.”