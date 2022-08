Feyenoord gaat aankooprecord mogelijk in laatste transferdagen weer breken

Zaterdag, 20 augustus 2022 om 00:30 • Noel Korteweg • Laatste update: 23:22

Feyenoord is hard op weg om Ezequiel Bullaude binnen te halen. Volgens het Argentijnse TyC Sports ligt er al een akkoord met CD Godoy Cruz, maar het goed ingevoerde 1908.nl ontkent dat: er is nog geen done deal. Bullaude wordt - indien de transfer wordt afgerond - een van de duurste Feyenoorders ooit, maar of het aankooprecord gebroken zal worden, hangt af van de laatste onderhandelingsfase.

Volgens TyC Sports betaalt Feyenoord een vast bedrag van 7,5 miljoen euro, dat via bonussen nog met één miljoen euro kan oplopen. Daarnaast heeft Godoy Cruz een doorverkooppercentage van tien procent bedongen. 1908.nl ontkent dat op zijn beurt: "De bedragen die in buitenlandse media vallen over Ezequiel Bullaude kloppen niet", aldus de clubtransfermarktexpert. "Dat hij hard op weg is naar Feyenoord, hadden we al geschreven", voegt 1908.nl wél toe.

De Rotterdammers braken deze zomer het eigen transferrecord toen Quinten Timber voor 7,5 miljoen overkwam van FC Utrecht naar De Kuip. Voor Godoy Cruz zal Ballaude in elk geval de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis worden. Het oude record stond nog op naam van Leandro Caruso, die in 2009 voor vier miljoen euro naar Udinese vertrok. Bullaude neemt zondag naar verwachting afscheid bij zijn club en vliegt daarna naar Nederland, waar een meerjarig contract voor hem klaarligt.

Arne Slot zag bij Feyenoord met Cole Bassett een aanvallende middenvelder naar Fortuna Sittard vertrekken en wilde het vertrek van de Amerikaan opvangen met een versterking. De Rotterdammers zijn volgens Voetbal International al maanden bezig zijn met de komst van Bullaude, die ook in de belangstelling van AZ stond. Vorige week is een delegatie van Feyenoord afgereisd naar Godoy Cruz, waarna de deal in een stroomversnelling kwam.

Met de komst van de 21-jarige Argentijn zal de dertiende aanwinst van de zomer een feit worden voor Feyenoord. Door de verkopen van onder anderen Tyrell Malacia, Marcos Senesi en Luis Sinisterra haalden de Rotterdammers al ruim zestig miljoen euro binnen. Feyenoord versterkte zich tot dusver met Timon Wellenreuther, Jacob Rasmussen, Oussama Idrissi, Mohamed Taabouni, Danilo Pereira, Mats Wieffer, Marcos López, Sebastian Szymanski, Santiago Giménez, Javairô Dilrosun, Igor Paixâo en Timber. Ook de komst van Dávid Hancko van Sparta Praag is een kwestie van tijd.