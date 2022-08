Patrick van Aanholt bepalend bij nieuwe heldenrol Gomis voor Galatasaray

Vrijdag, 19 augustus 2022 om 22:29 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:42

Galatasaray heeft vrijdagavond in de slotfase gewonnen bij Ümraniyespor. De topclub uit Istanbul was de bovenliggende partij, maar kon dat lange tijd niet in de score uitdrukken. Vijf minuten voor tijd was de opluchting groot toen Bafétimbi Gomis op aangeven van Patrick van Aanholt raak schoot: 0-1. Door de overwinning komt Cim Bom op zes punten uit drie wedstrijden.

Bij Galatasaray begon Van Aanholt in de basis op zijn vertrouwde linksbackpositie. Ook de van Arsenal overgekomen Lucas Torreira startte; de Uruguayaan nam de plaats van de aan zijn kuit geblesseerde Fredrik Midtsjø. In de spits moest Haris Seferovic voor de doelpunten zorgen, terwijl Dries Mertens op de bank begon. De aanvaller viel aan het begin van de tweede helft in voor Emre Akbaba.

Gomis... ????????! ?? De fans van Galatasaray hebben er bijna de hele wedstrijd op moeten wachten, maar daar is dan ?????????????????? de openingstreffer! ??#ZiggoSport #SuperLig #ÜMRvGS pic.twitter.com/bI9CL1ygZq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 19, 2022

Yonathan Del Valle kreeg namens Ümraniyespor een vrije schietkans in de negentiende minuut, maar de speler van de thuisploeg schoot hoog over. Aan de andere kant ging een goede poging van Yunus Akgün zes minuten later rakelings langs de paal. Niet lang daarna was Sérgio Oliveira dichtbij zijn eerste doelpunt in dienst van Galatasaray, maar hij zag zijn poging half gekeerd worden door Ümraniyespor-doelman Serkan Kirintili. In de rebound was Kerem Aktürkoglu net te laat om te kunnen profiteren. Niet ver voor rust nam Del Valle de bal mee na een fout van Galatasaray-verdediger Nelson, die uiteindelijk zag dat het schot van Bel Durel Avounou gekraakt werd.

Vijf minuten na de thee had Galatasaray de scoren moeten openen. De pass van Aktürkoglu was op maat, maar de poging van Seferovic raakte de kruising. In de rebound die volgde tikte de Zwitser vervolgens naast. Een knap schot van Sacha Boey kon drie minuten later nog maar net gekeerd worden door Kirintili. Even later vloog een gevaarlijk ogend schot van Van Aanholt rakelings over. Een volley van Torreira werd even later geblokt door de arm van Ümraniyespor-verdediger Tomislav Glumac, maar de scheidsrechter besloot niet tot het geven van een strafschop.

Aan de andere kant was Mertens bijna trefzeker met het hoofd, maar zijn poging werd uit het doel geslagen door de sterk spelende Kirintili. Vlak voor tijd was het Gomis die toch voor de verlossing zorgde. Op aangeven van Van Aanholt draaide hij weg en schoot vervolgens verwoestend raak. Met zijn doelpunt was Gomis wederom van grote waarde als invaller. In de eerste wedstrijd van het Süper Lig-seizoen besliste de Fransman het duel met Antalyaspor in de negentigste minuut, nadat hij een minuut eerder was ingevallen.