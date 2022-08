Di Marzio: Orkun Kökçü wordt in Serie A weer toegevoegd aan shortlist

Woensdag, 17 augustus 2022 om 00:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:19

Orkun Kökçü staat in de belangstelling van Fiorentina, zo verzekert Gianluca Di Marzio. De 21-jarige middenvelder van Feyenoord is echter niet de eerste optie voor de Italianen, die eerst zullen proberen om Antonín Barák los te weken bij Hellas Verona. Mocht dat niet lukken, dan komt Fiorentina mogelijk in de markt voor Kökçü.

Fiorentina, dat donderdag FC Twente ontvangt in de play-offs van de Conference League, hoopt Verona te overtuigen van een ruildeal voor Barák. La Viola is bereid om Szymon Zurkowski richting het noorden van het Italië te sturen in ruil voor de 27-jarige Tsjech, die al dertig keer uitkwam voor zijn land. Barák is bezig aan zijn tweede seizoen voor Verona, dat zes miljoen euro voor hem betaalde aan Udinese. Fiorentina beschouwt naast Barák en Kökçü ook Nedim Bajrami van Empoli als optie op het middenveld.

Voorlopig is de interesse in de middenvelder van Feyenoord dus nog niet al te concreet. De Rotterdammers dreigen deze zomer het voltallige middenveld van afgelopen seizoen kwijt te raken. Arne Slot moest toezien hoe Guus Til door PSV werd overgenomen van Spartak Moskou, terwijl Fredrik Aursnes hard op weg is naar Benfica. Daarvoor in de plaats kwamen deze zomer onder meer Quinten Timber (FC Utrecht), Sebastian Szymanski (Dinamo Moskou) en Mats Wieffer (Excelsior).

De berichtgeving over de belangstelling van Fiorentina voor Kökçü is niet nieuw: eerder deze zomer meldde 1908.nl dat de Turks international niet warmliep voor een overstap naar Florence. Kökçü zou ook een promovendus in de Premier League hebben afgewezen. Ook Leicester City werd rond zijn persoon genoemd. Bij the Foxes zou Kökçü in beeld zijn als vervanger van Youri Tielemans, die echter nog altijd in Leicester speelt. Kökçü zelf voelt zich uitstekend op zijn plek bij Feyenoord en is net hersteld van een blessure.