Kieft geniet met volle teugen van Antony: ‘Dat heb je ook met Messi’

Maandag, 15 augustus 2022 om 23:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 01:00

Wim Kieft is erg lovend over Antony, zondag een van de uitblinkers bij Ajax in de met 6-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De analist zag de vleugelaanvaller 'geweldige' dingen doen in de Johan Cruijff ArenA. René van der Gijp is ook onder de indruk van Antony, maar geeft de Braziliaanse buitenspeler tevens mee dat hij zijn acties op de flank niet moet gaan overdrijven.

"Dat is wel een speler, dat heb je ook met Messi. Ik wil niet zeggen dat hij zo goed is, maar je gaat zitten wachten wat hij gaat doen. Dit is toch echt een weergaloze actie, of niet?", vraagt Kieft zich maandagavond hardop af in Vandaag Inside bij het zien van beelden van Antony die bijna de gehele defensie van Groningen te slim af is. "Ik heb dit nog nooit gezien." Van der Gijp vraagt aan Kieft of hij niet denkt dat Antony 'het volledig gaat overdrijven' in zijn acties als vleugelaanvaller.

"Denk je dat dat er nog een keer uitgaat? Want hij heeft drie keer iemand door zijn benen gespeeld, en de bal kwam gewoon bij de tegenstander terecht", verwijst Van der Gijp naar het optreden van Antony tegen Groningen. "Hij speelt iemand door de benen, maar niet om er langs te gaan. Dan moet je toch ook op een gegeven moment een keer zeggen: 'dat heeft geen zin.'" Johan Derksen mengt zich ook in de discussie over Antony. "Je komt dadelijk een keer een back tegen die zich twee keer laat dollen en de derde keer zegt hij: 'eigen schuld.'"

Van der Gijp verlegt de aandacht naar de in zijn ogen sterke voorhoede van Ajax. "Ze hebben wel een wapen voorin met die twee (Antony en Steven Bergwijn, red.). Constante dreiging gewoon in de diepte. Die tegenstanders weten echt niet meer waar ze aan toe zijn." Kieft steekt vervolgens de loftrompet over Brian Brobbey, die tegen Groningen niet scoorde. "Dat is een zoveel betere speler dan Haller. Deze jongen kan wel een bal vasthouden, die zoeken ze ook heel graag in de combinatie. Haller sloegen ze gewoon over."