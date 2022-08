Locadia keert definitief niet terug in Nederland en kiest voor exotisch avontuur

Maandag, 15 augustus 2022 om 17:25 • Guy Habets • Laatste update: 17:41

Jürgen Locadia vervolgt zijn loopbaan in Iran. De 28-jarige aanvaller heeft een eenjarig contract getekend bij Persepolis, een topclub in Iran. Daarmee is een terugkeer in Nederland voor Locadia voorlopig uitgesloten. Hij gaat bij zijn nieuwe club met rugnummer 4 spelen.

Persepolis maakte zondag al melding van de komst van Locadia, maar kon de transfer nog niet officieel maken. Daarvoor moest eerst toestemming komen van de voetbalbond van Iran. Die is nu binnen, waardoor de aanvaller een contract voor één seizoen kon ondertekenen bij de club uit Teheran. Locadia heeft rugnummer 4 aangemeten gekregen en zal met zijn ploeg gaan strijden om de landstitel in Iran. Die prijs pakte het al veertien keer.

??? It's Official Jurgen Locadia ?? Persepolis pic.twitter.com/RdPT0ymsAp — Persepolis (@PersepolisFC) August 15, 2022

Er waren ook clubs in de Eredivisie die de spits graag binnen hadden gehaald. NEC was het concreetst, maar die club zei Locadia uiteindelijk zelf af. Dat vertelde technisch directeur Ted van Leeuwen anderhalve week geleden. De transfervrije spits kreeg maanden geleden al een aanbieding uit Nijmegen, maar zette de club in de wachtkamer. Daar was NEC niet van gediend. "Locadia komt niet naar onze club", maakt de directeur duidelijk. "We hebben hem afgezegd."

Het avontuur bij Persepolis betekent dat Locadia alweer toe is aan zijn vijfde club in het buitenland. Eerder speelde hij voor Brighton & Hove Albion, Hoffenheim, FC Cincinnati en VfL Bochum. In Nederland brak de spits uit Emmen door bij PSV, waar hij de jeugdopleiding doorliep en debuteerde in het eerste elftal. Na het eerste half jaar van het seizoen 2017/18, waarin Locadia negen keer scoorde, verkaste hij naar Engeland.