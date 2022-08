Cillessen: ‘Beloofde geen gratis optreden als ik ballen door zou laten, hoor'

Maandag, 15 augustus 2022 om 08:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:20

Jasper Cillessen stond zondagmiddag voor het eerst in elf jaar weer onder de lat bij NEC tijdens het gewonnen Eredivisie-duel met FC Volendam (1-4). Bij de openingstreffer van de thuisploeg zag de ervaren doelman er echter niet goed uit, waarna hij luttele minuten later bijna blunderde. Tegenover het Algemeen Dagblad ging Cillessen in op een onderonsje met Jan Smit en blikte hij terug op zijn rentree.

Voorafgaand aan het duel met FC Volendam had Cillessen een ontmoeting met FC Volendam-voorzitter en zanger Jan Smit. “Hij beloofde niet een gratis optreden als ik een paar ballen door zou laten, hoor”, zei Cillessen met een glimlach. “Ik heb Jan een paar jaar geleden ontmoet in Valencia en daarna hebben we altijd contact gehouden. Hij appte vorige week: ‘Welkom terug’. Hij vond het mooi dat ik in Volendam mijn rentree zou maken voor NEC.”

Jasper Cillessen moet snel vissen in Volendam... maar @necnijmegen stelt snel orde op zaken: 2-1!#volnec pic.twitter.com/LbFnMtaEvd — ESPN NL (@ESPNnl) August 14, 2022

Cillessen kreeg bij NEC meteen een basisplaats toebedeeld. Dit ging ten koste van Mattijs Branderhorst. Het was voor de Groesbekenaar voor het eerst sinds 21 augustus 2011 dat hij het Nijmeegse doel verdedigde. Veel plezier aan zijn debuut had Cillessen niet, want na elf minuten werd hij gepasseerd. Volendam-aanvaller Daryl van Mieghem nam een pass van achteruit perfect aan en zette de uit zijn doel gekomen Cillessen op het verkeerde been: 1-0. “Het tegendoelpunt was gewoon een fantastische aanname van Van Mieghem”, stelde Cillessen. “Het was weer even wennen, maar het belangrijkste zijn de drie punten. Ik heb nu wel behoorlijk hete voeten door het kustgras. Dat kennen ze in Spanje niet.”

De doelman leek korte tijd na de openingsgoal van Van Mieghem van slag, daar hij drie minuten later een op het oog makkelijk schot met moeite over de lat tikte. “Ik dacht: mwah, daar kom ik goed weg”, gaf Cillessen aan. “Ik kreeg er koude rillingen van, al was dat best lekker met deze temperatuur." Uiteindelijk wist NEC in de tweede helft met 1-4 aan het langste eind te trekken dankzij goals van Elayis Tavsan, Oussama Tannane, Mikkel Duelund en Jordy Bruijn.