Schreuder sprak Antony vermanend toe in de rust: ‘Dat hoeft niet’

Zondag, 14 augustus 2022 om 17:51 • Wessel Antes • Laatste update: 19:05

Alfred Schreuder heeft zondagmiddag tijdens de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Groningen (6-1 winst) genoten van Antony, zo vertelt de trainer van Ajax na afloop tijdens de persconferentie. De Braziliaan had het op zijn heupen en verwende het publiek met diverse swingende acties. Schreuder gaf de buitenspeler in de rust wel een belangrijke boodschap mee voor in de tweede helft.

Schreuder vond dat de 22-jarige aanvaller een geweldige wedstrijd speelde, maar zag voor rust ook dat Antony af en toe wel heel erg zijn best deed om het publiek te vermaken. “Ik heb hem wel in de rust verteld dat ik vind dat hij zijn acties functioneel moet blijven uitvoeren. Je hoeft van mij niet elke crosspass op je hak aan te nemen. Als je dat kan is het mooi meegenomen, maar je moet vooral je techniek gebruiken in de momenten dat je het moeilijk hebt.”

Schreuder vindt het belangrijk dat Antony weet wanneer hij zijn acties in kan zetten. “In de final third mag hij zijn creativiteit laten spreken en mag hij doen wat hij wil. Dat is ook zijn kwaliteit. Alleen daarvoor heb je ook zeventig meter waarin je gewoon zakelijk moet spelen. Daar moet je die bal gewoon snel laten gaan van kant naar kant, zodat je in gevaarlijke situaties kunt komen.”

Na de verrassende gelijkmaker van Cyril Ngonge zette Antony Ajax op prachtige wijze opnieuw op voorsprong. De Braziliaan dribbelde vanaf rechts naar binnen toe en schoot de bal kiezelhard in de kruising. Bij de 3-1 van Steven Bergwijn kon de Braziliaan een assist bijschrijven. Antony werd deze zomer meermaals in verband gebracht met een transfer naar Manchester United, maar lijkt nu gewoon in Amsterdam te blijven.