Ten Hag en Manchester United gefileerd: ‘Slechtste prestatie in 42 jaar’

Zondag, 14 augustus 2022 om 12:23 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:45

De Engelse media zijn keihard in het oordeel over Erik ten Hag en zijn Manchester United. Na de 4-0 oorwassing zaterdag bij Brentford, zijn de kritieken niet mals. “Collectief verrot” en “lager zinken dan dit, kan niet” zo was te horen bij de BBC. Oud-speler Gary Neville deed daar nog een schepje bovenop: “Ik kijk al 42 jaar naar United en ik kan mij geen moment herinneren dat ik zo’n slechte eerste helft heb gezien. Het leek wel een wedstrijd tussen de mannen van Brentford tegen een Onder 9-elftal.”

Na twee verliespartijen staan the Red Devils stijf onderaan in de Premier League. Voormalig aanvaller Chris Sutton is van mening dat Manchester United al vroeg in het seizoen 'rock bottom' heeft bereikt. Ook oud-topspits Alan Shearer stak zijn verbazing niet onder stoelen of banken. Bij Match of the Day sprak hij van een 'verschrikkelijke troep'. “Dit is het resultaat van jaren van falen en wanbeleid. Er is een gebrek aan leiderschap en het aankoopbeleid is verschrikkelijk geweest.”

Man Utd have reached a new low.' ??



Gary Neville on a "really, really bad" situation at #MUFC ?? pic.twitter.com/PDYAH7Fp7D — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 13, 2022

Ook bij Sky Sports was men onverbiddelijk. Analiste Karen Carney vond dat United 'niet lager kan zinken'. Neville deed daar nog een paar scheppen bovenop en zei dat de eigenaren van de club al jaren toekijken hoe de club door en door verrot is geworden. Hij vindt ook het uitblijven van versterkingen door de clubleiding 'moeilijk te vergeven'. Bij Sky Sports werd tevens gewezen naar United-doelman David de Gea, die er bij de eerste twee tegentreffers niet goed uitzag. Ex-Ajacied Lisandro Martínez kreeg ook de nodige kritiek van ex-Liverpool-verdediger Jamie Redknapp. “Als je maar 1.75 meter groot bent, kun je niet als centrale verdediger in de Premier League spelen,” zo meent hij.

The Mirror meldt dat ook de staf en adviseurs rondom Ten Hag “furieus” zijn en woedend over de chaotische en falende aanpak van de club op de transfermarkt. De manager zou zich in de steek gelaten voelen en de Nederlander is volgens het medium 'hung out to dry'. Bij The Guardian vindt men dat de reputatie van Ten Hag na al aan flarden is geholpen. “Ten Hag moet wel erg uitzonderlijke kwaliteiten hebben om hiervan te kunnen herstellen”, zo klinkt het. De prestaties van United waren volgens de krant 'net zo slecht als alles in de barre tijden onder David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho en Ole Gunnar Solskjær te zien was' en 'het was zelfs nóg veel slechter dan welk optreden dan ook onder Ralf Rangnick.'

Manchester Evening News noemde de prestatie van United 'pathetic'. De lokale krant wijst familie Glazer aan als het grootste probleem van de club, maar Ten Hag is ook niet zonder fouten. De cijfers die de krant uitdeelde zeggen ook genoeg. Martinez kreeg een 0, net als Luke Shaw en Fred. Verder regent het zware onvoldoendes. Een klein lichtpuntje is volgens het medium landgenoot Tyrell Malacia. Hij viel in en kreeg samen met Raphaël Varane het hoogste cijfer (5) en een compliment: 'An upgrade on Shaw'.

In de volgende Premier League-wedstrijd neemt Manchester United het op tegen Liverpool. Gezien de situatie bij de club, de vorm van de ploeg en het uitblijven van versterkingen, is het niet ondenkbaar dat ook dit een enorme kluif wordt voor Ten Hag en zijn team.