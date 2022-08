Milan wint duel met zes doelpunten, onbegrijpelijke misser bij Atalanta

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 20:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:50

AC Milan heeft zijn seizoensopener in de Serie A in winst weten om te zetten. In het eigen San Siro was de regerend landskampioen met 4-2 te sterk voor Udinese. Bij de gasten vertolkte Bram Nuytinck een negatieve hoofdrol bij de goal van Ante Rebic. Theo Hernández had eerder al de openingstreffer van Rodrigo Becão ongedaan gemaakt, terwijl ook Adam Masina en Brahim Díaz scoorden. Atalanta Bergamo, met Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer in de basis, wist met 0-2 te winnen bij Sampdoria.

Milan kende de slechtst mogelijke start. Uit een hoekschop van uitgerekend ex-Milan-speler Gerard Deulofeu kopte Becão raak. Niet veel later kreeg Milan de mogelijkheid om de gelijkmaker aan te tekenen. Na een discutabele overtreding op Rafael Leão, die vrijdag werd genomineerd voor de Ballon d’Or, schoot Hernández vanaf elf meter raak. Nog geen vier minuten later was het opnieuw kassa. Davide Calabria zette voor en omdat Nuytinck niet snel genoeg kon draaien was het Rebic die voor de 2-1 voorsprong zorgde. Milan leek vervolgens met de voorsprong de rust in te gaan, maar daar dacht Masina anders over. De Marokkaan kopte al vallend prachtig binnen na een voorzet van Roberto Pereyra: 2-2.

Het gaat LOS in Milaan! ?? Binnen 5 minuten stelt Milan orde op zaken en staan ze op voorsprong via een goal van Ante Rebic ????#ZiggoSport #SerieA #MilaanUdinese pic.twitter.com/0F9dI3scI7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 13, 2022

Waar Masina vlak voor rust de gevierde man was, ging hij nog geen minuut na de thee de fout in. Een splijtende voorzet van Hernández werd niet weggewerkt door de verdediger, waarna Brahim Díaz van dichtbij eenvoudig binnen kon schieten: 3-2. Op aangeven van Díaz, die goed doorzette aan de rechterkant, vergrootte Rebic in de 67e minuut de marge naar twee door simpel binnen te tikken. De Kroaat kreeg vijf minuten later een publiekswissel; Olivier Giroud was zijn vervanger. Leão was even later dichtbij zijn eerste doelpunt van de avond; zijn schot ging over. Invaller Alexis Saelemaekers was nog even dichtbij de vijfde Milanese treffer, maar zijn volley ging over het doel. Het bleef dan ook bij 4-2.

Sampdoria – Atalanta 0-1

Met alle mogelijke Nederlanders in de basis bij Atalanta dacht Sampdoria na een kwartier op voorsprong te komen. Francesco Caputo schoot na een fraaie van de thuisploeg met een laag schot raak, maar scheidsrechter Federico Dionisi werd door de VAR naar de kant geroepen en besloot dat er een overtreding was gemaakt in de aanloop naar het doelpunt. Joakim Mæhle had op aangeven van Hateboer voor de 0-1 moeten zorgen, maar zijn inzet trof van heel dichtbij de paal. Dat de Deen die kans om zeep hielp, mag een wonder heten. Even later was het wel raak voor Atalanta. Mario Pasalic bracht de bal mooi voor en Rafael Tolói maakte dankbaar gebruik van zijn voorzet. Duván Zapata dacht even later de 0-2 te maken, maar zijn harde inzet had niet genoeg richting.

Joakim Mæhle doet nu al een poging voor misser van het seizoen! ??#ZiggoSport #SerieA #SampdoriaAtalanta pic.twitter.com/mjOuTTAUkc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 13, 2022

Na rust probeerde Sampdoria de gelijkmaker te forceren, al had het moeite het spel te domineren. Toch kwam het heel dichtbij. Ruim twintig minuten voor rust schoot Abdelhamid Sabiri fraai van buiten het zestienmetergebied, maar zijn inzet trof de paal. Oudgediende Fabio Quagliarella betrad een kwartier voor tijd het veld en de 39-jarige spits was heel dichtbij de gelijkmaker, maar zijn inzet trof de lat. De Roon pakte even later geel voor een tackle, maar zag de voorsprong niet meer uit handen gegeven worden. Ademola Lookman besliste het duel definitief in de zesde minuut van de blessuretijd.