Basisplaats bij Feyenoord komt te vroeg voor sterspeler; Giménez kan debuteren

Zaterdag, 13 augustus 2022 om 10:32 • Wessel Antes • Laatste update: 10:34

Feyenoord start zaterdagavond in De Kuip nog zonder sterspeler Orkun Kökcü tegen sc Heerenveen, zo blijkt uit de vermoedelijke opstellingen van het Algemeen Dagblad. De sleutelspeler in het elftal van Arne Slot ontbrak afgelopen zondag in de met 5-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Vitesse volledig op het wedstrijdformulier, maar keert tegen Heerenveen wel terug bij de selectie. De Friezen lijken te starten met een vijfmansdefensie.

Daarmee komt Slot direct voor een grote uitdaging te staan: in het afgelopen seizoen bleek dat Feyenoord het lastig heeft tegen ploegen die met vijf man in de achterste linie spelen. Heerenveen-trainer Kees van Wonderen staat erom bekend zijn zaakjes defensief vaak in orde te hebben. Slot begint tegen Heerenveen met dezelfde aanval als tegen Vitesse, waardoor Patrik Wålemark, Danilo en Javairo Dilrosun aan de aftrap zullen verschijnen.

De Mexicaanse spits Santiago Giménez is inmiddels speelgerechtigd en kan als invaller debuteren. Dat geldt nog niet voor linksback Marcos López, die nog wacht op zijn werkvergunning. Ook Mats Wieffer ontbreekt nog vanwege zijn blessure. Bij Heerenveen beschikt Van Wonderen over een volledig fitte selectie, waardoor Tibor Halilovic waarschijnlijk terugkeert in de basis.

Slot zag na de twee goals van Danilo nog geen reden om te haasten met Giménez. “Santi is in anderhalve week drie keer de wereld overgevlogen en fysiek merk je dat wel aan hem. Tegelijkertijd moet hij wennen aan zijn teamgenoten en zijn teamgenoten aan hem, maar in de tussentijd laat hij zien dat hij vrij makkelijk zijn ballen erin schiet. Ik heb kunnen zien dat hij naarmate de week vorderde hij zich wat comfortabeler voelde."

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Rasmussen, Pedersen; Aursnes, Timber, Szymanski; Wålemark, Danilo, Dilrosun

Vermoedelijke opstelling Heerenveen: Noppert; Van Ewijk, Van Beek, Bochniewicz, Van Aken, Köhlert; Haye, Tahiri, Halilovic; Sarr, Van Hooijdonk