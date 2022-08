Juventus krijgt concurrentie uit Premier League voor Memphis Depay

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 19:06 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:07

Memphis Depay kan naast Juventus ook kiezen voor West Ham United. Dat meldt The Guardian. De Londenaren zouden in de Oranje-international een geschikte versterking voor de aanval zien, nadat ze Nikola Vlasic op huurbasis naar Torino hebben laten gaan.

Depay heeft nog een contract tot de zomer van 2023 bij Barcelona, maar probeert een transfervrij vertrek te bewerkstelligen. De aanvaller heeft te maken met stevige concurrentie en mag derhalve vertrekken. Robert Lewandowski werd deze zomer gehaald als onbetwiste nummer één voor de spitspositie; verder heeft trainer Xavi ook nog de beschikking over spelers als Pierre-Emerick Aubameyang en Ansu Fati.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Juventus zou Depay tot absolute topprioriteit hebben gebombardeerd, terwijl ook Chelsea geïnteresseerd in de markt is. West Ham heeft echter het vertrouwen dat de ex-PSV'er naar het London Stadium zal verkassen. In tegenstelling tot het nieuws van The Guardian stelt West Ham-trainer David Moyes dat er van interesse geen sprake is. Tegenover The Athletic was de oefenmeester duidelijk: “We werken niet aan een deal voor Memphis Depay." Hoe concreet the Hammers uiteindelijk zullen worden, is daarom nog afwachten.

Depay zou Barça alleen willen verlaten voor een andere absolute topclub. De vraag rijst daarom of West Ham daadwerkelijk een optie voor de aanvalsleider van het Nederlands elftal zou kunnen zijn. Romano wist eerder al te melden dat Depay akkoord zou gaan met het verscheuren van zijn contract in Catalonië, zodra Juventus akkoord gaat met zijn salariseisen. De Oude Dame lijkt daarom nog altijd favoriet in de race voor Depay.