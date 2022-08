Joan Laporta onderbreekt vakantie voor spoedgeval bij Barcelona

Vrijdag, 12 augustus 2022 om 11:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:49

Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft zijn vakantie onderbroken vanwege spoedoverleg in het Camp Nou. Barça is er nog altijd niet in geslaagd om zijn nieuwe aanwinsten in te schrijven voor LaLiga. Hiervoor dient de Spaanse topclub eerst de financiële huishouding op orde te hebben. Een vierde financiële injectie moest uitkomst bieden, maar volgens Mundo Deportivo wordt deze operatie vertraagd door juridische en administratieve problemen.

De Catalaanse krant schrijft dat Barcelona in dit stadium betwijfelt of het de deal nog voor de eerste competitiewedstrijd van het seizoen rond kan krijgen. Barça ontvangt zaterdagavond in eigen huis om 21.00 uur Rayo Vallecano. De club bekijkt inmiddels andere mogelijkheden om in ieder geval enkele aanwinsten in te kunnen schrijven. Barcelona maakt zich grote zorgen over de vierde financiële injectie. Wat een paar dagen geleden nog een uitgemaakte zaak leek en op het punt stond te worden ondertekend, loopt nu vast op juridische en administratieve problemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dinsdag werd nog bekend dat de club op het punt stond om opnieuw 24,5 procent van productiebedrijf Barça Studios te verkopen, waarmee er naar verluidt honderd miljoen euro bij kan worden geschreven. De bezorgdheid binnen het bestuur is zo groot dat Laporta donderdag zijn vakantie aan de Costa Brava afbrak om vice-voorzitter Rafael Yuste technisch directeur Mateu Alemany en penningmeester Ferran Olivé te ontmoeten in het Camp Nou.

Een van de scenario's die Barça overweegt is om speciale toestemming te vragen aan LaLiga, door hen vooraf te informeren over de status van de onderhandelingen om de aandelen van Barça Studios te verkopen. Het laatste redmiddel om ten minste enkele van de nieuw ingelijfde spelers te kunnen inschrijven, lijkt het verlagen van enkele salarissen. Volgens Cadena COPE hebben Sergio Busquets en Gerard Piqué al aangeven dat zij bereid zijn om een salarisoffer te maken.