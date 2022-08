FC Twente overleeft stormachtig begin en kan zich opmaken voor Fiorentina

Donderdag, 11 augustus 2022

FC Twente kan zich opmaken voor een prachtig tweeluik met Fiorentina. Donderdagavond was de ploeg van trainer Ron Jans in de return van de derde voorronde van de Conference League opnieuw te sterk voor FK Cukaricki: 4-1. Na de 1-3 zege van vorige week was dat ruim voldoende om door te stoten tot de laatste horde voor de groepsfase. Robin Pröpper en Michel Vlap scoorden voor rust, invaller Christos Tzolis greep na rust de hoofdrol met twee fraaie treffers. Het trio maakte de openingstreffer van voormalig Eredivisionist Luka Adzic ongedaan.

In Enschede en omstreken ging het in aanloop naar de return tegen Cukaricki vooral over het aanstaande tweeluik met Fiorentina. De Italianen wisten zich afgelopen seizoen middels een zevende eindnotering rechtstreeks te plaatsen voor de play-offs en werden afgelopen week aan FC Twente gekoppeld. Waar Jans afgelopen weekend tegen NEC (0-1 winst) nog zijn complete voorhoede rust gaf, greep hij donderdag terug op zijn beoogde basiself. In tegenstelling tot het heenduel met Cukaricki voerde de oefenmeester één wijziging door: Pröpper voor Julio Pleguezuelo.

De Serven lieten vanaf het eerste fluitsignaal zien niet voor niets naar Enschede te zijn gekomen. Nadat een eerste kans bij de eerste paal op de vuisten van doelman Lars Unnerstall was beland, was Adzic niet veel later wel trefzeker. De voormalig spits van PEC Zwolle en FC Emmen werd bediend door Bojan Roganovic en schoot de bal onder Unnerstall door: 0-1. Cukaricki was in het eerste kwartier veruit de betere ploeg, maar kreeg na ruim een kwartier spelen plots de gelijkmaker om de oren. Een indraaiende vrije trap werd volledig gemist door Muhammed Badamosi, waarna een oplettende Pröpper bij de tweede paal kon afronden: 1-1.

Twente herpakte zich goed van de matige openingsfase en nam de touwtjes halverwege de eerste helft in handen. Een kopbal van Vlap ging rakelings naast en Joshua Brenet kon ternauwernood worden afgestopt na een prachtige solo. Bij de tweede kans van Vlap was het wel raak. De middenvelder werd volledig vrijgelaten om al vallend een voorzet van Daan Rots binnen te koppen: 2-1. Rots kreeg niet veel later zelf de mogelijkheid om de marge naar twee te tillen, maar zijn kopbal op aangeven van Michal Sadílek miste kracht en belandde in de handen bij de doelman.

Het is rust in Enschede en FC Twente staat met 2-1 voor! #twecuk pic.twitter.com/Cx77Lkmg0l — VTBL ? (@vtbl) August 11, 2022

Na rust nam de amusementswaarde behoorlijk af en waren de beste kansen voor Brenet. Eerst stuitte de rechtsback op Novak Micovic na een voortreffelijke steekpass van Ricky van Wolfswinkel, waarna hij niet veel later in de handen van de doelman schoot op aangeven van Rots. Aan de andere kant werd Unnerstall op de proef gesteld door Samuel Owusu. Jans besloot in het laatste kwart enkele spelers rust te gunnen en zag zijn ploeg het duel gecontroleerd uitspelen. Ajax-huurling Anass Salah-Eddine maakte tien minuten voor tijd zijn debuut, waarna het slotakkoord van de voet van invaller Christos Tzolis kwam. De Griek scoorde tweemaal bijzonder fraai vanaf de rand van de zestien: 4-1.