‘Ik voel me goed, dus ik ga door zolang Ajax tevreden is en ik plezier heb’

Donderdag, 11 augustus 2022 om 17:29 • Guy Habets • Laatste update: 18:02

Maarten Stekelenburg debuteerde twintig jaar geleden in het eerste elftal van Ajax, maar denkt nog niet aan stoppen. De bijna veertigjarige doelman voelt zich fit en zal, zolang de Amsterdamse club dat ook wil, door blijven gaan met keepen. Aan een leven na het voetbal heeft Stekelenburg dan ook nog niet gedacht.

Als negentienjarige jongen debuteerde hij in augustus 2002 voor Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Stekelenburg mocht die dag meteen zijn eerste prijs als profvoetballer bijschrijven, want de Amsterdammers wonnen met 3-1. "Ik had slechter kunnen beginnen", zo vertelt hij in een groot interview op de website van Ajax. "Uiteindelijk was het een heerlijk debuut. Dat jaar ging het wel nog heel anders bij Ajax. Toen was kwalificeren voor de Champions League mooi, maar nu moeten we minimaal Europees overwinteren. De lat is hoger gelegd, maar dat hoort ook."

Stekelenburg is nog steeds niet bang om de strijd aan te gaan. Ondanks het feit dat hij 39 jaar oud is en binnenkort zijn veertigste verjaardag viert, denkt hij nog niet aan stoppen. "Ik voel me goed, word volgende maand veertig en zolang de club tevreden is en ik plezier heb, ga ik lekker door. Zolang ik fit blijf, denk ik nergens anders aan dan aan voetballen. Op het moment dat ik besluit om te stoppen, weet ik wel dat ik even afstand neem. Dan kan ik ondervinden hoe dat is. Vervolgens laat ik het verder op me afkomen. Zolang ik nog voetbal, denk ik daar niet over na."

Stekelenburg staat inmiddels op 311 wedstrijden voor Ajax in alle competities. De boomlange doelman veroverde vijf landstitels, viermaal de TOTO KNVB Beker en vier keer de Johan Cruijff Schaal. Stekelenburg stond in zijn lange loopbaan verder onder contract bij AS Monaco, Fulham, Southampton, Everton en AS Roma. Stekelenburg werd in februari 2021, na de dopingschorsing voor André Onana, de eerste doelman van Ajax. Hij begon ook met die status aan het seizoen 2021/22, maar moest eind augustus afhaken met een zware heupblessure. De 38-jarige Remko Pasveer nam het vervolgens zeer verdienstelijk over.