Royston Drenthe weet van geen ophouden en begint aan vijftiende club

Dinsdag, 9 augustus 2022 om 20:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:19

Royston Drenthe blijft actief in Spanje. De inmiddels 35-jarige voetballer keert na een mislukt avontuur bij Real Murcia terug naar Madrid. In de Spaanse hoofdstad zal Drenthe spelen voor Racing Madrid. Daar zal hij in de hoogste amateurdivisie van het land uitkomen.

Drenthe is geen onbekende in Madrid, daar hij eerder al voor Real Madrid uitkwam. Racing Madrid is na 45 jaar nieuw leven ingeblazen en wil zich gelijk laten gelden. Nadat Drenthe in de zomer van 2019 tekende bij Kozakken Boys, vertrok hij in januari 2021 naar Racing Murcia. Die club verhuurde Drenthe op zijn beurt aan stadsgenoot Real Murcia, waarmee de ex-Feyenoorder promoveerde naar de Primera División RFEF, het derde niveau van Spanje. Drenthe kwam verdeeld over negen wedstrijden echter slechts 89 minuten in actie. Deze zomer keerde hij terug naar Racing Murcia, al bleek dat dus van korte duur.

Racing Madrid wil zich bij zijn terugkeer direct laten gelden. Bij zijn nieuwe club zal Drenthe een aanvallend koppel vormen met Manucho. Bij zijn presentatie werd de 39-jarige Angolees gepresenteerd als 'ex-teamgenoot van Cristiano Ronaldo bij Manchester United', waar hij in drie wedstrijden één doelpunt liet noteren. Racing Madrid is naast voormalig werkgever Racing Murcia en Racing Mérida de derde Spaanse club van de Racing City Group. Ook Racing Sacramento (Verenigde Staten) en Racing Capri (Italië) vallen onder de Racing City Group.

Drenthe kent een opvallende carrière. Op het EK Onder 21 in 2007 posteerde bondscoach Foppe de Haan de toenmalig Feyenoorder als linkermiddenvelder. Dat bleek een schot in de roos, daar hij het toernooi met Nederland won én werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Een transfer naar Real Madrid volgde, maar ondanks een schitterende debuutgoal in de Supercopa tegen Sevilla zou hij de concurrentiestrijd van Marcelo verliezen. Na vele omzwervingen binnen én buiten Europa keerde Drenthe terug in Nederland. Na een korte onderbreking van zijn carrière kwam hij Via Xerxes bij Kozakken Boys terecht.