Sangaré en Van Nistelrooij denken dat PSV het fysiek niet meer af zal leggen

Maandag, 8 augustus 2022 om 17:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:36

Ibrahim Sangaré is een dag na zijn contractverlenging bij PSV een tevreden mens. De Ivoriaan zegt tegen het Eindhovens Dagblad rust in zijn hoofd te hebben gekregen. Daarnaast geeft de middenvelder aan te hopen dat ook Cody Gakpo dit seizoen met PSV op prijzenjacht wil en blikt hij samen met trainer Ruud van Nistelrooij vooruit op de return in de derde voorronde van de Champions League tegen AS Monaco.

Met zijn kersverse contract tot medio 2027 lijkt Sangaré te blijven, al weet hij ook hoe de voetballerij werkt. "In het voetbal kun je nooit alles garanderen, maar dit zegt wel iets lijkt me”, zei hij. "Nee, dit geeft heel veel rust in het hoofd. Ik voel me hier prettig en wil mijn ontwikkeling bij PSV nu doorzetten. Een club waar ik nog heel veel kan leren. We hebben doelen die gelijk zijn aan de afgelopen jaren en voelen ook de frustratie van het vorig jaar gemiste kampioenschap. Het geeft alleen maar motivatie om het dit jaar nog beter te doen.” Sangaré hoopt dat zijn contractverlenging een signaal zal zijn naar een van de andere sterkhouders in het team, Cody Gakpo. "Ja, dat zou heel mooi zijn voor mij en het team. Ik waardeer hem enorm en zou het geweldig vinden als we dit jaar met deze groep bij elkaar kunnen blijven.”

Dinsdag neemt Sangaré het met PSV in de derde voorronde van de Champions League op tegen AS Monaco. Tijdens de heenwedstrijd in Monte Carlo viel de middenvelder uit en mede daardoor vloeiden de verdedigende krachten weg bij de Eindhovenaren. Toch wist PSV een gelijkspel mee terug te nemen. Sangaré zegt zich nu fris te voelen. "Ik kon goed herstellen door de extra rust en voel me nu frisser dan vorige week.” Op het fysieke aspect werd na de wedstrijd van vorige week veel nadruk gelegd, daar de Eindhovenaren duidelijk lucht tekort kwamen in de tweede helft. PSV-trainer Ruud van Nistelrooij denkt dat dit dinsdag anders zal zijn. "Fysiek staan we er nu gelijk voor, verwacht ik. Vorige week werd het bij ons na vijf kwartier duidelijk minder.”

Van Nistelrooij verwacht geen makkelijke opgave tegen Monaco. "Dit wordt op momenten beslist. Ik verwacht dat wij fysiek gelijkwaardig zijn en dat dat thema morgen niet meer aan de orde is. Momenten gaan de doorslag spelen, de vorm van de dag en scherpte van de spelers. Morgen met onze supporters erachter en het vertrouwen van de technische staf moet de doorslag kunnen geven. Verder dan morgen denken we nu even niet. We willen een prachtige avond neerzetten voor de supporters, de club en de spelers.” Als PSV dinsdag weet af te rekenen met AS Monaco, treft het in de play-offs het Rangers van trainer Giovanni van Bronckhorst of het Belgische Union Saint-Giloise, dat de eerste wedstrijd met 2-0 won. Mocht PSV de groepsfase van de Champions League niet halen, wacht de groepsfase van de Europa League.