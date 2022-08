Álvaro Morata pijnigt voormalig werkgever Juventus met hattrick

Zondag, 7 augustus 2022 om 20:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:27

Juventus is zondag op pijnlijke wijze onderuitgegaan tegen Atlético Madrid. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri verloor het oefenduel met liefst 0-4. Álvaro Morata maakte een hattrick, terwijl Matheus Cunha in blessuretijd het slotakkoord speelde. Het vriendschappelijke duel werd gespeeld op het trainingscomplex van Juventus, ter voorbereiding op de seizoensstart van beide ploegen op 15 augustus.

De aanwezige toeschouwers zagen in de openingsfase bijna een eigen doelpunt van Gleison Bremer, maar de inaccurate terugspeelpass van de centrale verdediger verdween tot zijn opluchting naast het doel van Wojciech Szczesny. Manuel Locatelli zorgde voor het eerste gevaar aan de overzijde; het ontbrak de middenvelder echter aan scherpte in de afronding. De score werd geopend in de tiende speelminuut. João Félix had een steekpass op maat in huis voor Morata, die op koelbloedige wijze afrondde: 0-1.

Vijf minuten voor het rustsignaal kreeg João Félix ook zelf de kans om te scoren. De Portugees mocht aanleggen voor een penalty na een handsbal van Alex Sandro in het strafschopgebied, maar de aanvaller wist Szczesny niet te verschalken. Twee minuten na het penaltymoment viel de 0-2 alsnog. De Poolse sluitpost van Juventus had geen antwoord op de van richting veranderde inzet van Morata.

Na rust werden er aan weerszijden diverse kansen genoteerd. Zo schoot Fabio Miretti gevaarlijk op het doel van Atlético-doelman Ivo Grbic, terwijl Morata enkele mogelijkheden kreeg voordat hij zijn 'valse hattrick' completeerde. Na ruim een uur spelen zorgde de spits voor de 0-3. Thomas Lemar vond uit een vrije trap het hoofd van de Spanjaard, die vervolgens met een bekeken kopbal doel trof. Mattia De Sciglio dacht in de tachtigste minuut de marge te verkleinen, maar de verdediger van Juventus werd afgevlagd wegens buitenspel. Het slotakkoord was voor Cunha, die de 0-4 eindstand op het scorebord zette.