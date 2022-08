Cody Gakpo geeft de fans van PSV hoop: ‘Dat maakt blijven aannemelijker’

Zondag, 7 augustus 2022 om 11:24 • Guy Habets

Cody Gakpo sluit niet uit dat hij serieuzer over een langer verblijf bij PSV gaat nadenken als de groepsfase van de Champions League gehaald wordt. De aanvaller, die al de gehele transferwindow aan een buitenlands avontuur wordt gelinkt, stelt na de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen op zaterdag dat het resultaat in de voorrondes van het miljardenbal wel meespeelt in zijn beslissing.

De fans van PSV, die zondagochtend al blij gemaakt werden met de contractverlenging van Ibrahim Sangaré, vrezen dat Gakpo deze zomer nog naar het buitenland vertrekt. Het behalen van de Champions League zou er echter voor kunnen zorgen dat de Eindhovenaren de selectie bij elkaar houden. "Het zou kunnen dat als PSV de Champions League haalt, dat ik dan blijf", bevestigt Gakpo in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. "De Champions League halen met PSV maakt het natuurlijk aannemelijker om te blijven.

Die uitspraken duiden erop dat de wedstrijd tegen AS Monaco van aanstaande dinsdag en de eventuele duels in de play-offs van de Champions League heel cruciaal zijn voor PSV én voor Gakpo. "Ik heb sowieso nog nergens gezegd dat ik weg wil gaan", benadrukt de aanvaller. "De kans dat ik blijf is er sowieso. We moeten gewoon kijken hoe het zich gaat ontwikkelen en uiteindelijk zal ik dan mijn keuze maken."

Gakpo won zaterdagavond met PSV de seizoensouverture in eigen huis van FC Emmen. De promovendus uit Drenthe had weinig in de melk te brokkelen in het Philips Stadion en kreeg met 4-1 klop, mede door twee goals van Gakpo. Uiteindelijk werd de 'Eintovenaar' gewisseld door trainer Ruud van Nistelrooij met het oog op de wedstrijd tegen Monaco, maar hij had liever doorgespeeld. De 22-jarige aanvaller leek op weg naar een hattrick en die had hij graag willen maken.