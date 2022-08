‘PSV is in staat om Depay uit de hoge hoed te toveren als vervanger van Gakpo’

Zaterdag, 6 augustus 2022 om 16:37 • Jordi Tomasowa

Aad de Mos en Ronald de Boer verwachten dat Ajax de landstitel in de Eredivisie weet te prolongeren. De Amsterdammers bleven PSV afgelopen seizoen één punt voor. Bij de Mos zijn er vooral twijfels over de sterkte van de selectie van de Eindhovenaren.

“Ajax wordt kampioen”, zegt De Mos vol overtuiging tegenover De Telegraaf. “Daar kunnen ze het beste met de druk omgaan. PSV moet hetzelfde aantal duels afwerken als Ajax. Ik moet nog zien dat ze daar constant op niveau kunnen presteren en heb mijn twijfels bij de selectie. Is die wel zo goed als iedereen denkt?”

Zowel Cody Gakpo als Antony staat in de belangstelling van Europese topclubs. De Mos sluit niet uit dat zij in de laatste weken van de zomerse transferwindow nog vertrekken bij de titelkandidaten. “In het geval van Gakpo zal dat mogelijk pas na de kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League zijn. Een vertrek van Gakpo hoeft voor PSV niet eens een ramp te zijn. Ik denk dat ze daar in staat zijn om Memphis Depay uit de hoge hoed te toveren als vervanger”, aldus De Mos.

Ook De Boer ziet Ajax kampioen worden, al is hij wel van mening dat PSV dichterbij gekomen is. De voormalig profvoetballer heeft vooral een hoge pet op van Joey Veerman. “Hoe hij speelt, met het uitstellen van passes en dan in één keer die splijtende pass… Ik verwacht dat we veel mooie dingen van hem gaan zien. Dat hij écht zijn stempel gaat drukken op PSV, zoals tegen Monaco met Sangaré.”