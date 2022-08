Bayern vernietigt Eintracht volledig; De Ligt, Mazraoui en Gravenberch vallen in

Vrijdag, 5 augustus 2022 om 22:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:27

Bayern München heeft het nieuwe seizoen in de Bundesliga met een zeer grote zege geopend. Op bezoek bij Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt was de ploeg van trainer Julian Nagelsmann met liefst 1-6 te sterk. Halverwege gaf het scorebord reeds een 0-5 tussenstand aan. Jamal Musiala kwam tweemaal tot scoren, terwijl Sadio Mané zijn debuut in de Bundesliga bekroonde met een treffer na een half uur spelen.

Nagelsmann koos ervoor om, net als in het gewonnen Super Cup-duel met RB Leipzig (3-5), te starten zonder Nederlandse inbreng aan de aftrap van de ontmoeting met Eintracht Frankfurt. Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Joshua Zirkzee begonnen allen vanaf de bank, terwijl ook voormalig Ajacied Noussair Mazraoui genoegen moest nemen met een reserverol. De drie van de vier genoemde namen konden overigens wel rekenen op een invalbeurt: alleen Zirkzee kwam niet binnen de lijnen. Bij Eintracht Frankfurt kon de van PSV overgekomen Mario Götze rekenen op een basisplek.

De score werd al in de vijfde speelminuut geopend. Serge Gnabry werd op circa 25 meter van het vijandige doel vastgehouden door Evan N'Dicka, waarna arbiter Deniz Aytekin een vrije trap toekende. Kimmich verraste doelman Kevin Trapp volledig en schoot ineens raak in de korte hoek: 0-1. De 0-2 kwam op naam van Benjamin Pavard, die de bal na een hoekschop vanaf de rechterkant in het vijfmetergebied voor zijn voeten kreeg en op koelbloedige wijze afrondde. Nog voor het verstrijken van het eerste halfuur gaf het scorebord een 0-3 tussenstand aan. Op aangeven van Serge Gnabry maakte Sadio Mané zijn eerste Bundesliga-goal.

Ook na de 0-3 was Bayern niet van plan de voet van het gaspedaal te nemen. De 0-4 viel in de 35ste speelminuut, toen Jamal Musiala een door Thomas Müller en Mané opgezette aanval afrondde. Daarmee was de gifbeker nog niet leeg voor Eintracht, dat twee minuten voor het rustsignaal de 0-5 incasseerde. Gnabry zorgde met een subtiele boogbal voor het laatste doelpunt van de eerste helft. In het tweede bedrijf nam de intensiteit van de bezoekers wel af. Eintracht deed, dankzij een ongelukkige actie van doelman Manuel Neuer, wat terug via Randal Kolo Muani: 1-5. Laatstgenoemde kon het leer in een leeg doel werken. Het slotakkoord werd gespeeld door Musiala, die na een pass van Leroy Sané zijn tweede treffer van de avond maakte: 1-6.