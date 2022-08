Erik ten Hag stuurt concurrent van Malacia definitief op huurbasis naar Sevilla

Donderdag, 4 augustus 2022 om 19:33 • Wessel Antes • Laatste update: 19:44

Alex Telles komt in het komende seizoen op huurbasis uit voor Sevilla, zo melden de Spaanse club en Manchester United via de officiele kanalen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano betaalt de club uit LaLiga twee miljoen euro van het salaris van de Braziliaanse linksback. Sevilla heeft geen optie tot koop kunnen bedingen, maar Telles beschikt bij United wel over een aflopend contract dat voor het sluiten van de huurdeal niet verlengd is. In de afgelopen twee seizoenen wist Telles zich nooit echt te bewijzen in Manchester.

Voordat Telles naar United kwam speelde hij maar liefst 194 wedstrijden voor Porto, waarin hij fantastische statistieken kon overbruggen. Telles maakte 26 doelpunten en gaf maar liefst 57 assists voor de Portugese club. Daardoor raakte United overtuigd en betaalde het in oktober 2020 vijftien miljoen euro voor de linkspoot. Sindsdien speelde Telles 50 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij één keer scoorde en acht assists afleverde.

?? We have reached an agreement with @ManUtd to sign @AT13Oficial on a season-long loan! ???? — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) August 4, 2022

Het vertrek van Telles betekent goed nieuws voor Tyrell Malacia. De 29-jarige Braziliaan was een potentiële concurrent voor de van Feyenoord overgekomen back. Inmiddels hoeft Malacia alleen nog maar met Luke Shaw te strijden om een basisplaats. Dat is wel een geduchte concurrent, want de Engelsman zal zeker geen uitgaande transfer maken en speelde in de afgelopen seizoenen tenminste twintig keer per jaargang als basisspeler. Ook kwam hij al tot 21 interlands voor Engeland. Shaw werd in juli 2014 voor 37,5 miljoen euro overgenomen van Southampton.

Toch verwacht Manchester Evening News dat Malacia mogelijk in de basis start tijdens de seizoensopener tegen Brighton & Hove Albion aanstaande zaterdag. De 22-jarige verdediger speelde een puike partij in de met 0-1 verloren oefenwedstrijd tegen Atlético Madrid. De regionale krant gaf Malacia een 8 voor zijn optreden. “Hij is sterk in balbezit en bleef koeltjes bij het onder de druk uit spelen. Hij verdient het om te starten tegen Brighton volgende week.” Ook Erik ten Hag liet zich in de Engelse media al meerdere keren positief uit over Malacia.