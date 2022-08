Napoli koopt alleen nog Afrikaanse spelers die weigeren de Afrika Cup te spelen

Woensdag, 3 augustus 2022 om 15:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:38

Aurelio de Laurentiis heeft aangegeven alleen nog Afrikaanse spelers aan te trekken als zij afzien van deelname aan de Afrika Cup. De flamboyante Napoli-voorzitter deed zijn uitspraken op Italiaanse televisie, waarin hij duidelijk aangeeft geen fan van het tweejaarlijks toernooi te zijn. "Praat me niet meer over Afrikaanse voetballers."

Napoli heeft met André-Frank Zambo Anguissa (Kameroen) en Victor Osimhen (Nigeria) twee spelers in de selectie die belangrijk zijn voor hun land. Daarnaast stond de Senegalees Kalidou Koulibaly tot deze zomer onder contract bij i Partenopei, waar hij zich ontpopte tot verdediger van wereldformaat. Begin dit jaar moest Napoli Zambo Anguissa en Koulibaly noodgedwongen afstaan, terwijl Osimhen geblesseerd toekeek.

De Laurentiis zegt de spelers het beste te wensen. "Maar of ze tekenen een verklaring waarin ze afstand nemen van de Afrika Cup, of ik heb ze niet meer nodig. We zijn idioten als we hun salarissen betalen en ze toch moeten missen.” De Afrika Cup wordt vaak in de eerste maanden van het kalenderjaar afgewerkt, vanwege de hitte in juni en juli in Afrika. De vraag is hoe sterk De Laurentiis staat, daar de FIFA alle clubs verplicht om internationals af te staan aan landenploegen.

Gesteggel om het afstaan van spelers voor de Afrika Cup is niets nieuws. Zo kon Nigeria in de meest recente editie van de Afrika Cup naast Osimhen ook niet beschikken over Emmanuel Dennis. Volgens zijn club Watford kwam de aanvraag van de Nigeriaanse voetbalbond om hem mee te laten doen aan het toernooi te laat. Met Kelechi Iheanacho als uiteindelijke aanvalsleider strandde Nigeria in de achtste finale.