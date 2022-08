Ajax pakt door en concretiseert interesse in Mexicaans international

Woensdag, 3 augustus 2022 om 09:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:27

Ajax hoopt Jorge Sánchez spoedig te verwelkomen in Nederland. De Amsterdammers hebben hun interesse in de Mexicaan geconcretiseerd, meldt De Telegraaf woensdagochtend. Technisch manager Gerry Hamstra en rechterhand Klaas-Jan Huntelaar hebben de verdediger tot topprioriteit gebombardeerd.

De onderhandelingen met Sánchez' werkgever Club América zijn inmiddels in volle gang. Ajax hoopt in de komende dagen duidelijkheid te krijgen of een transfer er daadwerkelijk in zit. Sánchez zou de concurrentie aan moeten gaan met Devyne Rensch, die het niveau van zijn debuutseizoen nog niet heeft kunnen evenaren.

Bij Ajax mag Sean Klaiber vertrekken, die naar verluidt in de belangstelling staat van zijn oude club FC Utrecht. Sánchez zou de tweede Mexicaan in de clubhistorie van de club kunnen worden, nadat Edson Álvarez de eerste was die de oversteek naar de Nederlandse hoofdstad maakte. De rechtsback heeft inmiddels al 31 interlands achter zijn naam staan en zou zich bij Ajax willen verzekeren van een plek in de WK-selectie van Mexico.

Sánchez maakte tijdens de voorbereiding indruk tegen Chelsea, Manchester City en Real Madrid, al zijn die clubs zelf niet geïnteresseerd in de rechtsback. Voor Club América kwam hij tot op heden tot 150 wedstrijden, waarin hij tweemaal scoorde en acht keer een assist leverde. In noodgevallen zou de in Torreón geboren verdediger ook als linksback kunnen acteren, daar hij al die positie al 52 keer bekleedde.