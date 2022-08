Leeds spreekt vertrouwen in Summerville uit met openbreken verbintenis

Dinsdag, 2 augustus 2022 om 10:15 • Tom Rofekamp

Crysencio Summerville blijft ook de komende vier jaar verbonden aan Leeds United. Fabrizio Romano onthult dinsdag dat al het papierwerk gereed is om het medio 2023 aflopende contract van de aanvaller tot 2026 open te breken. Het getuigt van het vertrouwen dat Leeds heeft in Summerville, die gezien zijn slechts twintigjarige leeftijd nog over voldoende groeipotentie beschikt.

Summer kwam in 2020 naar Elland Road, na zijn jeugdopleiding bij Feyenoord te hebben genoten. Leeds betaalde destijds zo'n anderhalf miljoen euro om de geboren Rotterdammer los te weken. Summerville begon bij de Onder 23 van the Peacocks, maar mocht eind dat seizoen al wel een keer op de bank plaatsnemen bij het eerste. Al vroeg in de jaargang daarop was het zover: de toen negentienjarige aanvaller mocht 23 minuten invallen in het Premier League-treffen met Newcastle United (1-1).

In totaal mocht Summerville afgelopen seizoen negen keer meedoen, verdeeld over de Premier League, de FA Cup en de EFL Cup. Slechts eenmaal mocht hij starten, tegen Fulham in laatstgenoemde competitie. Volgens Romano beoogde zowel AZ als promovendus Nottingham Forrest om Summerville afgelopen juni een aanbod op meer speeltijd te doen, maar Leeds wilde de Nederlander binnenboord houden. Toen lagen er ook al plannen op tafel voor het openbreken van zijn verbintenis.

Summerville zag deze zomer met Raphinha (naar Barcelona) een belangrijke concurrent wegvallen, maar Leeds haalde Luis Sinisterra in zijn plaats. De aanwinst van Feyenoord raakte in het oefenduel met Crystal Palace echter direct geblesseerd aan zijn hamstring. Het is nog onduidelijk hoe lang Sinisterra uit de roulatie ligt, al temperde trainer Jesse Marsch de vrees voor een ernstige blessure onlangs. Naast Summerville en Leeds heeft de oefenmeester ook nog de beschikking over Daniel James, Jack Harrison, Hélder Costa en Ian Poveda op de vleugels.