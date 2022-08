PSV in twijfel over aantrekken vervanger voor geblesseerde Noni Madueke

Maandag, 1 augustus 2022 om 22:35 • Wessel Antes • Laatste update: 08:19

PSV overweegt deze maand nog een extra aanvaller aan te trekken nu Noni Madueke vorige week geblesseerd is uitgevallen, zo meldt journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad maandagavond. Technisch directeur John de Jong zou kijken naar meerdere mogelijkheden, maar doet geen beloftes over het definitief aantrekken van een vervanger voor de twintigjarige Engelsman. De buitenspeler is in ieder geval tot het einde van de eerste seizoenshelft uitgeschakeld met zijn enkelblessure.

Madueke is momenteel niet de enige afwezige aanvaller bij PSV, want ook Yorbe Vertessen (blindedarmontsteking) en Carlos Vinícius (hamstringblessure) zijn voor een onbekende periode niet inzetbaar. Trainer Ruud van Nistelrooij gaf tegenover ESPN al aan gigantisch te balen van het wegvallen van Madueke. “Noni was heel goed opgetraind vanuit zijn spierblessures. Hij was al zes weken volkomen fit en had nergens last van. Het was een heel ongelukkig moment, een botsing.”

Op de korte termijn zal Van Nistelrooij nog zeker geen vervanger krijgen voor Madueke. Dat betekent dat de Eindhovenaren voor het duel met AS Monaco in de voorronde van de Champions League voorin beschikken over vier mogelijke basiskrachten: Luuk de Jong, Cody Gakpo, Johan Bakayoko en Ismael Saibari. Braziliaan Sávio zit nog niet in de wedstrijdselectie voor het Champions League-duel. Bij nood zouden ook Xavi Simons en Richard Ledezma op de flanken kunnen spelen.

Tegen Monaco kan PSV verder nog geen beroep doen op Mauro Júnior (liesblessure) en Olivier Boscagli (knieblessure). De Eindhovenaren beginnen dinsdagavond om 20.00 uur in Zuid-Frankrijk aan het belangrijke tweeluik in de derde voorronde van de Champions League. De Monegasken moeten het in de heenwedstrijd in ieder geval doen zonder Nederlander Myron Boadu. De 21-jarige spits kampt met een voetblessure en deed gedurende de voorbereiding nog geen minuut mee bij de Fransen. Monaco geeft wel aan dat hij in de afrondende fase van zijn revalidatie zit.