Ajax grijpt in: ‘bedelbordjes’ voortaan niet meer toegestaan in de ArenA

Maandag, 1 augustus 2022 om 17:21 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:32

Voor sommigen een opluchting, voor anderen een teleurstelling: zogenaamde 'bedelbordjes' zijn niet langer toegestaan in de Johan Cruijff ArenA. Daartoe heeft Ajax besloten, bevestigt de club aan Ajax Life. De bordjes werden de laatste jaren een waar fenomeen, maar de Amsterdammers hebben nu dus besloten om een grens te trekken.

In het duel om de Johan Cruijff Schaal van afgelopen zaterdag (tegen PSV, 3-5 verlies) werden er al de nodige bordjes van de tribunes weggehaald. Dat bleek dus een opmaat voor verdere verscherping van de regels, daar de bordjes nu dus helemaal niet meer zijn toegestaan. Ajax heeft de laatste jaren een grote toename gezien in het aantal bordjes waarop supporters vragen om shirts of andere kledingstukken van spelers. Hoewel de Amsterdammers zich realiseren dat het verbod tot teleurstelling onder supporters kan leiden, wil de huidig kampioen van Nederland stoppen met de bordjes voor het fenomeen zich verder verspreidt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onder supporters van verschillende clubs klinkt regelmatig onvrede over het gevraag om wedstrijdshirts. Naast bedelbordjes zijn ook veldbestormers de laatste jaren een groeiend fenomeen. Zo rennen (vaak jonge) supporters het veld op om een shirt van hun favoriete club of speler te bemachtigen. Zo kreeg de destijds dertienjarige Amin in september 2021 nationale aandacht toen hij tijdens een interland van Oranje tegen Montenegro het veld oprende voor een selfie met Memphis Depay. Het jongetje kreeg later een boete van 450 euro en een stadionverbod van vijf jaar.