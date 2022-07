Cyriel Dessers is de grote man bij Genk met twee doelpunten en een assist

Zondag, 31 juli 2022 om 15:22 • Guy Habets

Cyriel Dessers heeft zichzelf zondagmiddag nog maar eens in de etalage gezet. De spits van KRC Genk, die vorig jaar furore maakte in de Conference League namens Feyenoord, scoorde twee keer en gaf een assist in de met 3-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Standard Luik. Dat zal de interesse in de Belgische Nigeriaan, die een transfer lijkt te gaan maken, alleen maar doen toenemen.

Dessers werd door trainer Wouter Vrancken in de punt van de aanval gezet, geflankeerd door voormalig Eredivisie-speler Mike Trésor Ndayishimiye. Die bestreek de linkerkant, maar de opbouw richting de openingstreffer van Dessers in de vijfde minuut verliep vanaf de rechterkant. Daar ontsnapte Joseph Paintsil en die kreeg de bal in tweede instantie bij de eerste paal, waar de voormalig Feyenoorder knap met de hak wist te scoren: 1-0.

Daarmee was de honger naar goals en assists van Dessers nog niet gestild, want tien minuten later stond hij aan de basis van de 2-0 van Trésor. De spits leverde een assist en deed dat op gelukkige wijze, want hij kreeg een bal tegen zich aangeschoten en mede daardoor viel hij perfect voor de voormalig speler van onder meer Willem II en NEC. Na de fraaie 2-1 van Denis Dragus vond Dessers vervolgens nog eens het net. Hij mocht aanleggen voor een strafschop en faalde niet.

In de tweede helft gebeurde er bar weinig meer en werd de topscorer van de afgelopen Conference League in minuut 86 ook gewisseld. De productiviteit van Dessers, die in de eerste competitiewedstrijd met Genk ook al tot scoren kwam, zal de interesse in zijn persoon alleen maar doen toenemen. Hij werd al gelinkt aan het Italiaanse Cremonese en werd ook al gezien in Kopenhagen, waar hij aan tafel zat met hoogwaardigheidsbekleders van de plaatselijke FC. Het is afwachten waar zijn toekomst daadwerkelijk ligt.