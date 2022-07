Leipzig maakt recordtransfer officieel en haalt opvolger van Angeliño

Zondag, 31 juli 2022 om 14:40 • Guy Habets

RB Leipzig heeft zich versterkt met David Raum. Dat meldt de club via de officiële kanalen. De linksback komt over van Hoffenheim en kost naar verluidt zo'n 25 miljoen euro. Door bonussen kan dat bedrag nog boven de dertig miljoen euro uitkomen en dat zou een recordtransfer betekenen. Nog nooit betaalden die Roten Bullen meer voor één speler. Raum heeft voor vijf jaar getekend in Leipzig.

Afgelopen seizoen beleefde Raum zijn doorbraak. Als speler van Hoffenheim gaf hij elf assists in de Bundesliga en dat bleef ook niet onopgemerkt bij bondscoach Hansi Flick. Hij liet hem debuteren voor Die Mannschaft en ondertussen is Raum al de vaste man op links bij de Duitsers. Het zette Leipzig ertoe aan om een fors bedrag voor zijn diensten neer te tellen. Mochten alle bonussen uiteindelijk uitbetaald worden, dan komt het transferbedrag uit boven de dertig miljoen euro.

RB Leipzig ?? David #Raum



Der 24-Jährige wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim zu den Roten Bullen und erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2027.



Alle Informationen zum Transfer ?? — RB Leipzig (@RBLeipzig) July 31, 2022

Nog nooit betaalde Leipzig zo veel voor een speler. Nu staat het record nog op naam van Naby Keïta, die in 2016 voor 29,8 miljoen euro over werd genomen van zusterclub RB Salzburg. De komst van Raum, die opgeleid wed door Greuther Fürth en pas een jaar geleden naar Hoffenheim verkaste, betekent dat een vertrek van Angeliño in de lucht hangt. De Spanjaard mag weg en opvallend genoeg is Hoffenheim voor hem in de markt. Die onderhandelingen staan los van het akkoord over Raum, zegt BILD.

De 24-jarige linksback is pas de derde aanwinst van Leipzig tijdens deze transferperiode. Eerder haalde het Xaver Schlager voor twaalf miljoen weg bij VfL Wolfsburg en werd Janis Blaswich transfervrij overgenomen van Heracles Almelo. Met Nordi Mukiele, Hee-chan Hwang en Tyler Adams verloor het wel al een aantal basiskrachten en dus mag er nog meer actie verwacht worden op de transfermarkt. Zaterdag verloor Leipzig de strijd om de Duitse supercup nog van Bayern München: 3-5.