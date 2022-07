Van Bommel heeft geleerd van Feyenoord en gaat ternauwernood door

Royal Antwerp heeft de derde voorronde van de Conference League bereikt. De formatie van trainer Mark van Bommel had net als in de heenwedstrijd in Antwerpen veel moeite met het Kosovaarse FC Drita, dat Feyenoord vorig jaar ook al kopzorgen bezorgde in de voorrondes. Toch werd er gewonnen: een 0-2 zege was genoeg om door te gaan.

De opstelling van Van Bommel leek in veel op die van vorige week, toen er op eigen veld met 0-0 gelijk werd gespeeld tegen de Kosovaren. Toby Alderweireld was de aanvoerder, Radja Nainggolan moest voor ervaring op het middenveld zorgen en Vincent Janssen stond in de punt van de aanval geposteerd. De spits uit Heesch, die afgelopen weekend nog moest toezien hoe zijn concurrent Michael Frey twee keer tot scoren kwam in de competitie, kreeg van zijn trainer de kans om zich te laten zien en de muur van Drita te breken.

Net als vorige week in België en een jaar geleden in de voorronde van de Conference League tegen Feyenoord liet Drita echter zien dat het prima kan verdedigen. De aanvallers van Antwerp werden ver van het doel gehouden en konden maar weinig doelrijpe mogelijkheden bij elkaar spelen. Ondertussen gokten de Kosovaren op de counter en hoopten ze door middel van één doelpunt die belangrijke voorsprong te vergaren. Beide ploegen slaagden er niet in om voor rust op het scoreformulier te komen.

Daarmee werd de nood voor het Antwerp van Van Bommel wel erg hoog. Na een uur spelen kon iedereen die the Great Old een warm hart toedraagt dan ook opgelucht ademhalen. Laurit Krasniqi zorgde voor de bevrijdende 0-1 en met die stand op het bord moest Drita komen. Daar bleek de thuisploeg een stuk minder bedreven in. Diep in blessuretijd maakte invaller Michel Balikwisha ook nog 0-2 van maakte en dus sleepte Antwerp de zege en daarmee kwalificatie voor de derde voorronde van de Conference League over de streep. Daarin zullen Van Bommel en zijn mannen het op gaan nemen tegen Lilleström SK.