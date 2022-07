Hakim Ziyech grijnst en doet geruchten over terugkeer weer oplaaien

Donderdag, 28 juli 2022 om 20:11 • Guy Habets

Hakim Ziyech heeft de deur richting een terugkeer in het Marokkaanse nationale efltal op een kier gezet. De spelmaker van Chelsea werd tijdens een live-uitzending op Instagram gevraagd naar zijn toekomst bij de Leeuwen van de Atlas en daarop glimlachte hij veelbetekenend. "We zullen zien", liet Ziyech optekenen.

Vanwege een ruzie met bondscoach Vahid Halilhodzic speelt Ziyech al ruim twee jaar geen interlands meer voor Marokko. De Bosnische coach beschuldigde Ziyech, en ook Noussair Mazraoui, van werkweigering. De spelmaker van Chelsea bestempelde die uitspraken als 'leugens' en speelde vervolgens niet meer voor zijn nationale elftal, ondanks smeekbeden van zowel fans als bondsbestuurders. Onlangs liet bondsdirecteur Faouzi Lekjaa nog weten dat hij zeker weet dat Ziyech het WK in Qatar zal spelen, om op die manier wellicht druk uit te oefenen op de bondscoach.

Er gaan namelijk al geruime tijd geruchten over een eventueel ontslag van Halilhodzic, aangezien er bij de fans en bij de bond veel onvrede heerst over zijn selectiebeleid. Men vindt dat Ziyech een plekje in de spelersgroep moet krijgen en dat Halilhodzic zich over zijn eerdere problemen met de technicus heen zal moeten zetten. Eerder raakte de Bosniër ook al gebrouilleerd met Noussair Mazraoui, maar de voormalig Ajax-back poseerde een paar maanden geleden met zijn coach om aan te geven dat alles weer koek en ei was tussen de twee. De glimlach en de uitspraak van Ziyech lijken erop te wijzen dat een comeback van hem ook weer mogelijk is.

Ziyech werd door Halilhodzic meermaals beticht van werkweigering. "Voor spelers die weigeren te trainen, te spelen en blessures veinzen is het einde verhaal", stelde de Bosnische coach eerder al eens over het niet selecteren van Ziyech. "De nationale ploeg is iets heiligs, dat niet toebehoort aan de spelers, maar aan het hele volk. Als iemand zich zo gedraagt als zij (destijds ook doelend op Mazraoui, red.), is het voor mij klaar en wil ik het er niet meer over hebben. Ik heb mijn beslissing genomen. Als iemand er anders over denkt, is dat zijn probleem."