Bizarre lijst met boetes bij Aston Villa gaat jaar na dato viraal in Engeland

Woensdag, 27 juli 2022 om 15:43 • Wessel Antes • Laatste update: 15:49

Steven Gerrard staat in de Engelse media bekend als een strenge manager, maar uit een gelekte lijst die door de Daily Mail naar buiten is gebracht blijkt dat de spelers van Aston Villa wel wat gewend waren voor zijn komst. Via social media wordt er door Engelse voetbalfans enorm veel gereageerd op de gelekte lijst, die vermoedelijk stamt uit de tijd dat Dean Smith de leiding had bij Villa. Het is onbekend of de regels onder Gerrard nog steeds gelden.

Gerrard nam in november 2021 het roer over van Smith en eindige in zijn eerste seizoen als manager in de Premier League op de veertiende plaats. In het aankomende seizoen mikt Villa op een plek in het linkerrijtje. Eerder werd al bekend dat spelers van de Engelse club sinds de komst van Gerrard geen tomatenketchup meer kunnen krijgen bij hun maaltijden in de kantine, maar nu blijkt dat Smith ook op strenge wijze orde hield binnen zijn selectie. Uit de gelekte lijst blijkt onder andere dat te laat komen op trainingen grote consequenties had op financieel vlak.

Aston Villa fines, the bottom bit is brilliant #AVFC pic.twitter.com/StSBJGw14V — AllThingsBall (@AVF1H2) July 26, 2022

Het kostte de spelers van Villa omgerekend namelijk ruim 237 euro per minuut dat ze te laat kwamen bij een trainingssessie onder Smith. Wanneer spelers geen slippers droegen onder de douche kon dit ze ruim 118 euro per keer kosten. Na het eten was het belangrijk om het gebruikte bestek zelf op te ruimen, want ook dat leverde een boete van 118 euro per item op. Op verjaardagen was het gebruikelijk om zelf een verjaardagscake ter traktatie mee te nemen. Wanneer spelers van Villa dit niet deden of waren vergeten werd een boete van omgerekend 59 euro uitgedeeld.

Een rode kaart werd bestraft met een etentje voor het gehele team, dat binnen vier weken na het ontvangen van de kaart georganiseerd moest worden. Ook was het voor spelers strikt verboden om snus te gebruiken. Wanneer dit werd gevonden in de kleedkamer moest de eigenaar van de pruimtabak een boete van 237 euro betalen. Het is niet de eerste keer dat een lijst met boetes uitlekt bij Aston Villa. In 2016 ging de lijst van toenmalig manager Roberto Di Matteo viraal. Daarop stonden vooral regels over het dragen van clubkleding en het gebruik van mobiele telefoons.