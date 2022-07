Nice mikt op grote naam als vervanger van PSV-keeper Walter Benítez

Dinsdag, 26 juli 2022 om 21:12 • Wessel Antes • Laatste update: 21:19

OGC Nice hoopt Kasper Schmeichel te verwelkomen als vervanger van de naar PSV vertrokken Walter Benítez, zo meldt het Franse L'Équipe. De 35-jarige doelman uit Denemarken ziet een overstap naar de Ligue 1 wel zitten. Schmeichel zou zelfs als een persoonlijk akkoord hebben met Nice. Leicester City wil echter eerst een vervanger aantrekken voor de doelman.

Schmeichel speelt al sinds 2011 voor Leicester en zou graag nog een nieuw avontuur buiten Engeland toevoegen aan zijn palmares. In totaal stond Schmeichel in 477 officiële wedstrijden onder de lat bij the Foxes, waarin hij 586 keer gepasseerd werd en 147 keer de nul hield. Schmeichel is tevens al langere tijd aanvoerder bij Leicester. In 2016 had de Deen een belangrijke rol in het onverwachte kampioensjaar van de club. In 2021 won Schmeichel zowel de FA Cup als de Super Cup met Leicester.

Bij Nice wordt Schmeichel de opvolger van Benítez, die zes jaar voor de Franse club keepte. Benítez vertrok deze zomer transfervrij naar PSV. Wanneer Schmeichel vertrekt heeft Leicester alleen de 29-jarige Danny Ward nog over als optie onder de lat. De 26-voudig international van Wales werd in juli 2018 voor veertien miljoen euro overgenomen van Liverpool. Sindsdien keepte hij slechts 18 officiële wedstrijden voor Leicester. De Engelsen willen zich daarom graag eerst versterken met een nieuwe doelman.

Het Griekse Sport24 wist dinsdag al te melden dat Leicester geïnteresseerd is in Odysseas Vlachodimos. De Griekse doelman van Benfica, die indruk maakte in het tweeluik tegen Ajax in de Champions League, moet volgens Transfermarkt.com zo’n vijftien miljoen euro kosten. In Portugal ligt hij nog vast tot medio 2024. De in Duitsland geboren Griek keepte sinds 2018 27 interlands voor het nationale elftal van Griekenland. Met Benfica werd hij in 2019 landskampioen van Portugal.