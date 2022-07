Een contract bij Shakhtar, al een jaar in Nederland: ‘Dat is tekenend voor Ajax’

Dinsdag, 26 juli 2022

Het was een jaar om nooit te vergeten voor Lassina Traoré. De 21-jarige spits transfereerde afgelopen zomer van Ajax naar Shakhtar Donetsk, maar werd na een flitsende start al gauw getroffen door een zware kruisbandblessure. Terwijl Traoré met toestemming van zijn club revalideerde in Amsterdam, brak de oorlog uit tussen Rusland en Oekraïne. In Nederland werkt de Burkina Fasoër aan de laatste stappen in zijn herstel, terwijl zijn voormalige werkgever het in een benefietduel opneemt tegen zijn huidige broodheer. "Het is tekenend voor de warmte die ik bij Ajax ervaren heb."

Shakhtar telde in juli 2021 tien miljoen euro neer voor Traoré, welke investering zich direct leek uit te betalen. De jonge spits wist liefst negenmaal het net te vinden in zijn eerste veertien duels, tot het noodlot toesloeg. Traoré moest zich in het Champions League-treffen met Internazionale eind september al na elf minuten laten vervangen na een duel met Denzel Dumfries. Diagnose: een gescheurde kruisband, en maandenlang revalideren.

Traoré kreeg al snel toestemming van Shakhtar om naar 'het bekende' Amsterdam terug te keren. "Als je als jonge speler in een nieuw vreemd land komt en zo’n tegenslag krijgt te verwerken, ben je verdrietig en voel je je eenzaam. Maar met hulp van Joep (Beerepoot, voormalig kickbokskampioen en privétrainer, red.) heb ik de knop snel kunnen omzetten. Ik heb in Amsterdam van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds met de fysiotherapeuten en Joep gebikkeld om sterk te terug te komen."

Door zijn vertrek naar Nederland bevond Traoré zich niet op Oekraïens grondgebied toen de oorlog uitbrak. Onder meer (inmiddels ex-)ploeggenoot David Neres werd daardoor gedwongen te vluchten. Toch hoeft Traoré niet per se weg bij Shakhtar. "Natuurlijk heb ik dromen en is sinds mijn komst van Ajax duidelijk dat dit een tussenstap naar een topcompetitie moet zijn. Ik sta daar zeker voor open. Maar ik vind het nu niet het moment om erover te praten, omdat de mensen bij Shakhtar nu wel iets anders aan hun hoofd hebben en ik me volledig op de laatste fase van mijn revalidatie richt. Ik moet zorgen dat ik klaar ben voor een topseizoen met Shakhtar – in de competitie en Champions League – of voor een nieuwe stap."

Voor Traoré mag het treffen met Ajax van dinsdagavond dan iets te vroeg komen, wel wil de ex-aanvalsleider van de Amsterdammers zijn club mooie woorden meegeven vanwege het organiseren van het benefietduel. "Dat vind ik fantastisch en is voor mij tekenend voor de warmte die ik bij Ajax heb ervaren. Voetbal lijkt voor een voetballer het allerbelangrijkste op aarde, maar er is veel meer. Het is mooi dat Ajax oog heeft voor de mensen die het op dit moment zo zwaar hebben."