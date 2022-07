‘Ik moet nu snel een niveau halen waar ik bij Ajax vijf weken over zou doen’

Dinsdag, 26 juli 2022 om 12:13 • Guy Habets • Laatste update: 12:23

Noussair Mazraoui moest na zijn transfervrije overstap van Ajax naar Bayern München aanpoten. Dat zegt hij in een groot interview met het Duitse TZ. De rechtsback merkte op de training in Zuid-Duitsland dat het niveau hoger ligt en dat hij meer arbeid moet leveren om zijn ploeggenoten bij te kunnen houden. Later in het seizoen zou dat Mazraoui dan profijt op moeten leveren, zo denkt hij zelf.

De voorbereiding met Bayern is pittig, zo ondervindt Mazraoui. Hij moest vooral wennen aan het fysieke niveau. "De Duitse stijl is ook anders dan wat ik bij Ajax gewend was", legt de rechtsback uit. "Tijdens het seizoen zal ik er profijt van hebben, omdat de intensiteit hoger ligt. We hebben ook maar weinig tijd gehad om ons voor te bereiden. Ik moet hier heel snel hetzelfde niveau halen als waar ik bij Ajax normaal gesproken vijf weken over zou doen."

Mazraoui ziet dat echter alleen maar als een uitdaging. Hij heeft nog geen moment spijt gehad van zijn beslissing om naar Beieren te verkassen. "Toen ze me benaderden was het al geen moeilijke beslissing. Ik vertrouwde op mijn gevoel en het voelde al goed toen ik met de trainer (Julian Nagelsmann, red.) sprak. Ik denk dat Bayern één van de beste, zo niet de beste, club ter wereld is. De clubleiding pakte het ook heel persoonlijk met mij aan en daar was ik van onder de indruk. Een beter gevoel kon ik niet hebben."

Voordat de Marokkaan de transfer naar Bayern maakte, zat hij zestien jaar bij Ajax. De verdediger kwam in 2006 in de jeugdopleiding van Ajax terecht na eerder bij amateurverenigingen AVV Alphen en Alphense Boys te hebben gespeeld. Mazraoui debuteerde in 2018 onder Erik ten Hag en was in april van dat jaar de vervanger van Joël Veltman, die destijds zwaar geblesseerd raakte. De rechtsback wist met Ajax onder meer drie keer landskampioen te worden en twee keer de TOTO KNVB Beker in de wacht te slepen.