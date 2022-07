Schreuder reageert op vermeende interesse in Braithwaite: ‘Interessante naam’

Zaterdag, 23 juli 2022 om 08:57 • Laatste update: 09:18

Er staat bij Ajax nog het een en ander te gebeuren in het restant van de transferwindow. De Amsterdammers sloegen met onder meer Brian Brobbey, Owen Wijndal en Steven Bergwijn al verschillende keren toe, maar hebben de selectie nog niet rond. Zo moet er onder meer nog een tweede spits komen. Voetbal International legde Alfred Schreuder de naam van Martin Braithwaite voor, de Deen met wie hij samenwerkte bij Barcelona. De oefenmeester van Ajax noemt het 'een interessante naam'.

Ajax heeft met het vertrek van Sébastien Haller niet alleen ingeleverd op doelpunten. Volgens Schreuder had de naar Borussia Dortmund vertrokken aanvaller het in zich om 'gevaarlijk te zijn vanaf de flanken'. "Ajax speelt zeker in de competitie veel op de helft van de tegenstander. Dan is het niet slim als je niet zo'n type in de selectie hebt. We zijn aan het kijken, maar eenvoudig is het niet. Je zoekt een hele specifieke speler en ook nog eens in een specifieke rol. Als je nu naar ons elftal en spelers in de aanval kijkt, is het lastig voor zo'n jongen om in de basis te komen. Een jongen van 25 á 26 jaar zal dat niet snel doen, zo'n rol", aldus Schreuder.

"Voor een trainer is het fijn om een targetman te hebben, die je kan inbrengen in de laatste fase van een wedstrijd. Hij moet ook wel aan bepaalde kwaliteiten voldoen. Met Haller zijn we wel een bepaalde spits kwijtgeraakt, die gevaarlijk is vanaf de flanken." Schreuder vergelijkt de rol van de nieuwe spits met die van Klaas-Jan Huntelaar toen hij terugkeerde bij Ajax. Of Luuk de Jong bij Barcelona. "Braithwaite vind ik een interessante naam, maar dat is niet echt een pinchhitter. Dat vind ik meer het type Brobbey. Als bij ons niets gebeurt, denk ik niet dat zo'n type zal komen. Ik wil Martin, die ik overigens niet heb gesproken, op voorhand niet direct al definitief doorkruizen. Maar we zoeken meer een stormram."

Volgens Schreuder moet zijn nieuwe aanvaller ook vanaf het begin kunnen starten. Bovendien moet hij kopsterk zijn. "Zeker bij ons, als je de ruimtes ziet waarin we spelen, is het heel fijn om een kopsterke spits erbij te hebben. Hoe vaak heeft Luuk de Jong afgelopen seizoen Barcelona wel niet gered? Aan het begin werd zijn aankoop bekritiseerd, maar later droegen ze hem op handen daar", aldus Schreuder. "Dat heb ik ook geleerd, en dat voel ik echt zo: dat ik hoop dat het lukt, maar zo niet, dan zullen mensen zeggen: stom dat je Haller hebt laten gaan. Maar we hebben nu de tijd om te zoeken en dan moeten we er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen. Dat doen we ook. En als we straks geen spits hebben die de ballen erin kopt, moeten we het op een andere manier oplossen."