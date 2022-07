Het debuut van Luis Sinisterra bij Leeds loopt uit op een enorme teleurstelling

Vrijdag, 22 juli 2022 om 14:29 • Guy Habets

Luis Sinisterra beleefde een teleurstellend officieus debuut als speler van Leeds United. De Colombiaanse aanvaller, die deze zomer overkwam van Feyenoord, stond in de basis voor het oefenduel met Crystal Palace. Hij viel na een kwartier echter al uit met een blessure.

Leeds oefende vrijdag tegen Palace in het Australische Perth en speelde met 1-1 gelijk. Sinisterra mocht zijn debuut in de basis van the Whites maken, maar moest na minder dan een kwartier alweer afhaken met een blessure. De rappe aanvaller voelde aan de hamstring en verliet hoofdschuddend het veld. Sinisterra zal onderzocht worden om duidelijk te maken hoe lang hij uit de roulatie zal liggen. Als er inderdaad sprake is van een hamstringblessure, kan dat wel een tijdje gaan duren.

?? Jesse names his #LUFC XI to face Palace, with Luis Sinisterra starting — Leeds United (@LUFC) July 22, 2022

De blessure is een hard gelag voor manager Jesse Marsch en Sinisterra zelf, die in Leeds de opvolger moet worden van de naar Barcelona vertrokken Raphinha. De transfer van Sinisterra naar Elland Road leverde Feyenoord met een vast bedrag van 25 miljoen euro en bonussen die die som kunnen doen oplopen tot 30 miljoen euro een recorddeal op. Het vorige transferrecord van Feyenoord, dat in handen was van Dirk Kuijt, werd ruimschoots verbroken.-

Sinisterra werd in de zomer van 2018 door Feyenoord voor circa twee miljoen euro overgenomen van het Colombiaanse Once Caldas. Waar de vijfvoudig international mede door een ernstige kruisbandblessure maar moeilijk loskwam in Rotterdam, etaleerde hij met name afgelopen seizoen zijn klasse. Met 23 doelpunten en 14 assists in 49 wedstrijden over alle competities ontwikkelde Sinisterra zich tot absolute smaakmaker in het elftal van Arne Slot. In totaal kwam de Colombiaan tot 76 wedstrijden, 20 doelpunten en 19 assists in Rotterdamse dienst.