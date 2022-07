Uitblinker ziet niets in verhuur: ‘Wil dit seizoen bij PSV blijven en slagen'

Woensdag, 20 juli 2022 om 07:29 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:32

Ismail Saibari hoopt dit seizoen bij PSV door te breken. De 21-jarige middenvelder was dinsdagavond met twee prachtige doelpunten de uitblinker bij PSV tijdens een gemakkelijke 5-0 oefenzege op FC Eindhoven. Trainer Ruud van Nistelrooij had na afloop lovende woorden over voor zijn pupil.

Saibari was een van de jonge talenten die zich tegen FC Eindhoven in positieve zin wist te onderscheiden. De middenvelder kreeg van Van Nistelrooij de kans om zichzelf op de vleugels te laten zien en betaalde het vertrouwen van zijn trainer uit. “Ik had het me niet voorgesteld, maar het is heel mooi om mee te maken”, zei Saibari tegenover het Eindhovens Dagblad. “Ik wil zoveel mogelijk minuten maken en laten zien dat ik capabel ben om bij PSV 1 te spelen. Ik kan inderdaad aan de zijkant spelen en op het middenveld, maar dat bepaalt de trainer natuurlijk.”

Saibari stapte deze zomer over naar het eerste elftal van PSV. De Eindhovenaren beloonde hem eerder deze maand voor zijn goede ontwikkeling met een nieuw contract tot medio 2025. Saibari heeft nu aan het eerste elftal geroken en ziet mede hierdoor een verhuurperiode niet zitten. “Ik wil bij PSV slagen en blijven dit seizoen. De trainer en ik hebben vorig jaar bij Jong PSV al voor het begin van het seizoen een gesprek gehad over mijn ontwikkeling en we zijn goed op weg. Ik hoop dat het zo verder gaat.”

De middenvelder is zich er echter wel terdege van bewust dat de concurrentie bij PSV komend seizoen moordend zal zijn. “Er zijn heel veel goede spelers bij PSV en dat is heel normaal bij zo'n club, veel concurrentie. In een seizoen kan er van alles gebeuren en dan moet je klaar zijn. De andere spelers geven mij heel veel mee en ik leer van hen.” Saibari kon na afloop in ieder geval rekenen op lovende woorden van zijn trainer. “Als je kijkt naar de goal van Ismael Saibari vanavond, daar komt een power vanaf..... Hij schiet de as over en werkt goed af. Zijn eerste goal maakt hij via een heel mooie chip. Hij heeft zich goed laten zien vandaag”, aldus Van Nistelrooij.