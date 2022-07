Juventus schakelt razendsnel door en verslaat Inter voor opvolger De Ligt

Dinsdag, 19 juli 2022 om 17:24 • Wessel Antes • Laatste update: 17:53

Gleison Bremer wordt de opvolger van Matthijs de Ligt bij Juventus, zo meldt transfermarkt expert Fabrizio Romano via Twitter. De Braziliaanse verdediger wordt voor veertig miljoen euro overgenomen van Torino. Daarmee verslaat de Turijnse club Internazionale op de transfermarkt. Inter had Bremer graag naar Milaan zien komen, maar de transfer lijkt nu definitief gekaapt.

Bremer gaat op korte termijn een langdurig contract tekenen bij Juventus. Naast de vaste transfersom van veertig miljoen kan Torino in de toekomst nog bonussen verdienen aan transfer van de 25-jarige Bremer. De centrale verdediger werd in juli 2018 voor 5,8 miljoen euro gekocht en vertrekt nu met flinke winst door de voordeur bij Torino. Bremer speelde in totaal 110 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 13 keer scoorde en 5 assists gaf. Bremer speelde tot dusver nog geen interlands voor het nationale elftal van Brazilië.

Gleison Bremer to Juventus, here we go! Full agreement now in place with all parties, final bid accepted today by Torino and player side - after the bidding war with Inter.?????? #Juve

Bremer will sign his long-term deal with Juventus soon. €40m fixed fee plus add-ons. pic.twitter.com/ZeUwAb16nY