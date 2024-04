Manchester United meldt zich voor verdediger; deal is afhankelijk van Huijsen

Manchester United is nog altijd in de markt voor Juventus-verdediger Gleison Bremer Silva Nascimento, kortweg Bremer. De Braziliaan heeft volgens La Gazzetta dello Sport een ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro in zijn contract en de werkgever van Erik ten Hag lijkt bereid dit bedrag op tafel te leggen. Er is echter één belangrijke voorwaarde voor een verkoop van de viervoudig international.

Bremer is namelijk niet de enige centrumverdediger die mogelijk vertrekt uit Turijn. Ook Dean Huijsen kan mogelijk komende zomer een transfer maken. Juventus is bereid één van de twee mandekkers van de hand te doen, maar niet beide.

De berichtgeving vanuit Italië betekent mogelijk dus slecht nieuws voor Manchester United, dat Bremer graag ziet overkomen. De 27-jarige voorstopper geldt als mogelijk vervanger van Raphaël Varane, die waarschijnlijk na dit seizoen vertrekt op Old Trafford.

Indien wordt gekozen voor een langer verblijf van Bremer, dan zal Huijsen mogelijk vertrekken bij Juventus. De Nederlands jeugdinternational speelde pas één wedstrijd in de hoofdmacht van La Vecchia Signora en wordt momenteel verhuurd aan AS Roma.

In een eerder stadium werd Huijsen reeds gelinkt aan zowel Borussia Dortmund als Newcastle United. Mogelijk levert een verkoop van de Spaans international in spe Juventus minder op dan een transfer van Bremer, daar Huijsen volgens Transfermarkt slechts tien miljoen euro waard is.

Indien Juventus daadwerkelijk overgaat tot een verkoop van Bremer of Huijsen, is de recordkampioen van Italië van plan een vervanger aan te trekken. Daarvoor zijn de nodige namen in beeld.

Onder meer Jean-Clair Todibo (OGC Nice) wordt genoemd als mogelijke opvolger. Verder zouden Maxence Lacroix (VfL Wolfsburg) en Strahinja Pavlovic (Red Bull Salzburg) in beeld zijn.

