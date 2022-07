Tottenham doorbreekt grens van 100 miljoen met zesde zomeraanwinst

Dinsdag, 19 juli 2022 om 16:43 • Wessel Antes

Djed Spence maakt de overstap van Middlesbrough naar Tottenham Hotspur, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. Tottenham maakt naar verluidt in eerste instantie 14,5 miljoen euro over voor de rechtsback. Dit bedrag kan in de toekomst nog oplopen tot 23,5 miljoen euro. Met de uitgaven van de vaste transfersom doorbreekt de Londense club de grens van 100 miljoen euro aan inkomende zomertransfers.

Spence speelde in het afgelopen op huurbasis bij Nottingham Forest. De moderne rechtsback wist in 46 officiële wedstrijden voor de club 3 keer te scoren. Daarnaast gaf hij vijf assists. Nottingham promoveerde uiteindelijk via de Championship Play-Offs naar de Premier League. Een terugkeer naar Middlesbrough zag Spence niet zitten, waardoor deze transfer de 21-jarige Engelsman perfect uitkwam. Bij Tottenham zal Spence moeten concurreren met Emerson Royal en Matt Doherty.

Via de clubwebsite laat Spence weten erg tevreden te zijn over zijn transfer. “Het is een droom die uitkomt om in de Premier League te gaan spelen voor een club als Tottenham. Het is geweldig en daar ben ik heel dankbaar voor. Nu is het aan mij om deze kans te pakken. Dat de club dit jaar Champions League speelt is een prachtige bijkomstigheid. Ik kan niet wachten om te beginnen.”

Spence is alweer de zesde zomeraanwinst voor het bedrijvige Tottenham. De club begon de transferwindow met het aantrekken van de transfervrije keeper Fraser Forster en Ivan Perisic. Daarna werd 29 miljoen euro betaald voor Brighton & Hove Albion-middenvelder Yves Bissouma. De aankoop van Richarlison was het duurst: de Braziliaan werd voor maar liefst 58 miljoen euro overgenomen van Everton. Verder werd begin deze maand Clément Lenglet gehuurd van Barcelona. Tottenham begint het seizoen op zaterdag 8 augustus om 16.00 uur met een thuiswedstrijd tegen Southampton.