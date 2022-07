Sam Larsson vindt na onprettig vertrek uit China nieuwe uitdaging

Dinsdag, 19 juli 2022 om 16:04 • Wessel Antes

Sam Larsson speelt de komende seizoenen voor Antalyaspor. De 29-jarige Zweed tekent een tweejarig contract in Turkije, met een optie voor nog een jaar. Dat meldt de Turkse club dinsdag via de officiële kanalen. Larsson speelde de afgelopen jaren in China, waar hij zijn lucratieve contract bij Dalian Professional in april liet ontbinden. Voor zijn vertrek naar China was Larsson vleugelspeler bij Feyenoord, dat vijf miljoen euro overhield aan zijn verkoop.

Larsson verklaarde na zijn vertrek uit China tegenover het Zweedse AftonBladet waarom hij zijn contract met Dalian had laten ontbinden. “Er zijn voorwaarden in het contract opgenomen waarin staat dat de werkgever de werknemer moet betalen. Als dat niet gebeurt, heb je na verloop van tijd als speler het recht om het contract op te zeggen en dat heb ik gedaan. Ik kreeg niet betaald.”

?? Hos Geldin Sam Larsson



Kulübümüz Sam Larsson ile 2+1 yillik sözlesme imzaladi. Futbolcumuza hos geldin der, kirmizi-beyaz armamiz altinda basarilar dileriz. #FraportTAVAntalyaspor pic.twitter.com/f7eAXNMLjW — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 18, 2022

Larsson speelde in twee seizoenen slechts 28 officiële wedstrijden voor Dalian, waarin hij 7 keer scoorde en 5 assists gaf. Toen het coronavirus uitbrak beleefde hij een vervelende tijd in China. Hij zocht een uitweg, maar zat vast in het land. Uiteindelijk sloot Larsson zijn avontuur ook nog eens af met een degradatie. De viervoudig international van Zweden wil deze periode nu achter zich laten en bij Antalya aan een nieuw hoofdstuk beginnen.

Larsson speelde in het seizoen 2014/15 voor het eerst in Nederland bij sc Heerenveen. Na 98 officiële wedstrijden, 23 goals en 30 assists voor de Friese club werd hij verkocht aan Feyenoord. De Rotterdammers betaalden in augustus 2014 zo’n vier miljoen euro aan Heerenveen. In De Kuip wist Larsson maar bij vlagen zijn kwaliteiten te tonen. In 102 wedstrijden voor Feyenoord maakte Larsson 21 doelpunten en gaf hij 23 assists.