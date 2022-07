Ajax reikt Ryan Babel de helpende hand na vertrek bij Galatasaray

Ryan Babel is voor even terug bij Ajax. De Amsterdamse club meldt maandag dat de inmiddels 35-jarige vleugelaanvaller voorlopig meetraint met Jong Ajax, dat onder leiding staat van trainer John Heitinga. Babel zit zonder werkgever sinds zijn recente vertrek bij Galatasaray en in Amsterdam wil de routinier zijn conditie op peil houden. De eveneens clubloze Pelle Clement en Carel Eiting trainen de komende tijd ook mee met het beloftenelftal van Ajax.

Babel is bepaald geen onbekende voor Ajax, dat de aanvaller in 2007 verkocht aan Liverpool. De buitenspeler keerde daarna tweemaal terug in de Johan Cruijff ArenA. Bij zijn eerste comeback in het seizoen 2012/13 stond Babel gelijk met de kampioensschaal in zijn handen. De ervaren flankspeler sloot in januari 2020 opnieuw op huurbasis aan bij Ajax, om een halfjaar later terug te keren bij Galatasaray. Hij kwam verdeeld over 3 periodes tot 142 wedstrijden namens Ajax in alle competities. In Amsterdam werd de prijzenkast aangevuld met onder meer twee landstitels en twee nationale bekers. Babel wilde zijn verblijf bij Galatasaray graag verlengen, maar een nieuw contract in Turkije zat er dus niet in.

Clement doorliep net als Babel de jeugdopleiding van Ajax, al bleef een definitieve doorbraak in de hoofdmacht uit voor de inmiddels 26-jarige middenvelder. Na slechts vier optredens in Ajax 1 koos hij medio 2017 voor het Reading van toenmalig manager Jaap Stam. Na twee jaar in Engeland keerde Clement in 2019 bij PEC Zwolle terug in Nederland. De transfervrije middenvelder werd onlangs genoemd bij Vitesse, terwijl er naar verluidt ook buitenlandse belangstelling voor hem is.

Eiting was welkom bij Jong Ajax nadat hij een belletje had gepleegd naar Heitinga. De middenvelder (24) zoekt een nieuwe uitdaging na periodes bij KRC Genk en Huddersfield Town, om in de tussentijd zijn conditie op peil te houden bij de beloften uit Amsterdam. De transfervrije Eiting heeft verschillende opties op transfergebied, zo laat hij maandag weten in een interview met het clubkanaal van Ajax.