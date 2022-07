Harde beslissing Slot bij Feyenoord is jaar later geen pijnlijk onderwerp meer

Zondag, 17 juli 2022 om 11:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:31

Bart Nieuwkoop keerde zaterdag voor even terug in de voor hem zo bekende omgeving van Feyenoord. De vleugelverdediger van Union Sint-Gillis opende zelfs de score in de met 0-4 gewonnen oefenwedstrijd tegen zijn oude werkgever. Nieuwkoop sprak na afloop over zijn vertrek bij Feyenoord, dat ruim een jaar geleden besloot om zijn aflopende contract in De Kuip niet te verlengen.

Of trainer Arne Slot het jammer vindt dat Nieuwkoop niet langer speler is van Feyenoord, zo kreeg de flankspeler na afloop van de vriendschappelijke ontmoeting voorgehouden door een verslaggever van RTV Rijnmond. "Nee hoor, dat denk ik niet", zo antwoordde Nieuwkoop met een lach op zijn gezicht. "Ik heb hier een heel mooie tijd gehad en uiteindelijk was het tijd voor mij om ergens anders aan de slag te gaan. Dat is prima." Slot meer dan een jaar geleden aan zijn klus bij Feyenoord, op het moment dat Nieuwkoop Rotterdam inruilde voor de Pro League.

Nieuwkoop was desondanks blij dat hij voor even terugkeerde bij Feyenoord, dat dus opnieuw een ruime nederlaag leed in de oefencampagne richting het nieuwe seizoen. "Het is allemaal nieuw hier, maar het is goed om iedereen weer te zien. Het gebouw is nieuw, maar alle mensen werken er nog. Dat is mooi", aldus de aanvallend ingestelde wingback, die in de vijftigste minuut van dichtbij de score opende na een mooie pass van voormalig Excelsior-aanvaller Dennis Eckert.

"Het was een mooie aanval en ik maak hem af", aldus Nieuwkoop. "Ik denk dat we in de eerste zestig minuten hoge pressie gaven en de bal snel heroverden als we die verloren. Dat is ook een beetje ons spel. Dat hebben we goed laten zien." De manier van spelen van Union werd daarmee redelijk duidelijk in het vriendschappelijke duel met Feyenoord. "Ja, misschien wel. Ik speel nu als wingback, dus wat hoger. Dat ligt me wel. Ik speel veel wedstrijden en dat is het allerbelangrijkste."