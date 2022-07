PSG laat Cristiano Ronaldo links liggen en doet voor 30 miljoen euro zaken

Vrijdag, 15 juli 2022 om 17:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:28

Paris Saint-Germain rondt momenteel de komst af van Hugo Ekitike, zo meldt Fabrizio Romano. De grootmacht telt dertig miljoen euro neer voor de twintigjarige spits van Stade de Reims, die beschouwd wordt als een van de grootste talenten van Frankrijk. PSG werd de voorbije tijd ook gelinkt aan Cristiano Ronaldo, maar volgens Romano is de superster van Manchester United nooit een optie geweest.

Ekitike beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak in het profvoetbal. De Kameroens-Franse spits, die de Onder 20 van les Bleus vertegenwoordigt, maakte met 10 goals en 3 assists in 25 competitieduels indruk bij Reims. Newcastle United was deze transferzomer hard op weg om Ekitike in te lijven, maar the Magpies grepen op het laatste moment mis.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eind juni begon Luís Campos, op dat moment net aangesteld als technisch directeur van PSG, zich in de strijd te mengen. De Portugees slaagde erin Ekitike te overtuigen en beschouwt het binnenhalen van het toptalent als een startpunt voor een nieuw tijdperk. Franse media suggereerden de afgelopen dagen dat PSG Ekitike een seizoen terug zou verhuren aan Reims, maar daar is geen sprake van: de Parijzenaren beschouwen de 1,90 meter lange aanvaller als een directe versterking. Eerder contracteerde de club al Vitinha, die voor meer dan veertig miljoen euro overkwam van FC Porto.

Mogelijk betekent de komst van Ekitike dat PSG de strijd om Gianluca Scamacca opgeeft. De Frans landskampioen bracht een bod van 35 miljoen euro exclusief bonussen uit op de 23-jarige aanvaller van Sassuolo, zo bevestigde algemeen directeur Giovanni Carnevali deze week. Scamacca beschouwt het als topprioriteit om wekelijks te spelen en zou daarom de voorkeur kunnen geven aan West Ham United. De Engelse subtopper biedt 40 miljoen euro, meldde Carnevali.