‘Ik had het gevoel dat ze me in Liverpool meer waardeerden dan bij Ajax’

Vrijdag, 15 juli 2022 om 12:34 • Guy Habets • Laatste update: 12:57

Ki-Jana Hoever heeft geen spijt dat hij Nederland op jonge leeftijd al inruilde voor een Engels avontuur. De twintigjarige Amsterdammer liet Ajax in 2018 achter zich voor Liverpool en zegt tegen ESPN dat die keuze niet beter had kunnen uitpakken. Dit seizoen speelt de rechtsback op huurbasis voor PSV.

Hoever besloot als zestienjarige jongen om het veilige Amsterdam achter zich te laten en de jeugdopleiding van Ajax in te ruilen voor die van Liverpool. Waar er in Nederland vaak kritisch wordt gekeken naar dat soort vroege overstappen, kwam het voor de nu twintigjarige verdediger als geroepen. "Liverpool kwam in mijn ogen met het beste plan", zegt hij voor de camera van ESPN. "Iedereen denkt dat het om het geld ging, maar ik had het gevoel dat ze me in Liverpool meer waardeerden dan bij Ajax in die tijd."

Tot een échte doorbraak op Anfield kwam het niet. Wolverhampton Wanderers nam Hoever in september 2020 voor bijna tien miljoen euro over van Liverpool en daar kreeg de Nederlandse rechtsback wél de kans om zich te laten zien. De tijdelijke stap naar PSV ziet Hoever ook als een compliment. "Het maakt gewoon indruk als Ruud van Nistelrooij je wil hebben. De manier waarop hij over voetbal praat sprak me aan, maar ook de doelstellingen die hij voor het komende seizoen heeft neergezet."

Hoever zal bij PSV met Phillipp Mwene gaan strijden om de rechtsbackpositie. Jordan Teze kan ook als rechtervleugelverdediger uit de voeten, maar die komt waarschijnlijk eerder in aanmerking voor een plekje in het hart van de verdediging. De komst van Hoever naar PSV werd op 23 juni bekend gemaakt, toen hij pas de derde versterking voor de Eindhovenaren was. Eerder kwamen Boy Waterman en Walter Benítez al naar het Philips Stadion en na Hoever werden ook Xavi Simons, Guus Til, Luuk de Jong en Savinho nog gehaald.